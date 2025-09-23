Норвегия зафиксировала три нарушения воздушного пространства Россией в 2025 году, - премьер Стере
Норвежское правительство сообщило, что в течение 2025 года Россия трижды нарушала воздушное пространство страны.
Об этом говорится в официальном заявлении правительства, передает Цензор.НЕТ.
Глава правительства Йонас Гар Стере отметил, что инциденты произошли 25 апреля, 24 июля и 18 августа. По его словам, они были менее масштабными по сравнению с нарушениями против Эстонии, Польши и Румынии, однако воспринимаются очень серьезно.
По данным норвежской стороны, 25 апреля российский Су-24 пролетал над морскими районами к северо-востоку от Варде в течение четырех минут. 24 июля самолет L410 Turbolet пересек воздушное пространство над безлюдной территорией Финнмарка трижды. А 18 августа Су-33 пролетел над морскими районами к северо-востоку от Варде в течение одной минуты.
После каждого случая власти Норвегии напрямую обсуждали инциденты с российской стороной, чтобы уменьшить риск недоразумений и эскалации.
