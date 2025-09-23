РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8851 посетитель онлайн
Новости Угроза агрессии рф для Европы
253 9

Норвегия зафиксировала три нарушения воздушного пространства Россией в 2025 году, - премьер Стере

Йонас Гар Стьоре

Норвежское правительство сообщило, что в течение 2025 года Россия трижды нарушала воздушное пространство страны.

Об этом говорится в официальном заявлении правительства, передает Цензор.НЕТ.

Глава правительства Йонас Гар Стере отметил, что инциденты произошли 25 апреля, 24 июля и 18 августа. По его словам, они были менее масштабными по сравнению с нарушениями против Эстонии, Польши и Румынии, однако воспринимаются очень серьезно.

По данным норвежской стороны, 25 апреля российский Су-24 пролетал над морскими районами к северо-востоку от Варде в течение четырех минут. 24 июля самолет L410 Turbolet пересек воздушное пространство над безлюдной территорией Финнмарка трижды. А 18 августа Су-33 пролетел над морскими районами к северо-востоку от Варде в течение одной минуты.

После каждого случая власти Норвегии напрямую обсуждали инциденты с российской стороной, чтобы уменьшить риск недоразумений и эскалации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва будет принимать решительные меры в случае провокаций РФ в воздухе, - советник Науседы Матулёнис

Автор: 

Норвегия (745) россия (97311) Стёре Йонас Гар (22)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всі тільки жаліються
показать весь комментарий
23.09.2025 14:41 Ответить
Молодці! Фіксуйте, далі...
показать весь комментарий
23.09.2025 14:45 Ответить
Тепер весь світ знає "а хто такіє фіксікі..."
показать весь комментарий
23.09.2025 14:53 Ответить
Та зробіть же з ними те, що зробили нормальні турки з х-уйловським літаком, коли він порушив турецький кордон. До речі, ніхто не знає, Ердоган їх випустив з в'язниці, чи ні?
показать весь комментарий
23.09.2025 14:47 Ответить
а над Туреччиною вже не літають

спокійно збили .. і срали на 4 + 5 статтю
показать весь комментарий
23.09.2025 14:50 Ответить
Голови пілотів на стіні, кращій доказ.
показать весь комментарий
23.09.2025 14:53 Ответить
эти импотенты как всегда выразят самую глубокую озабоченность!тошнит уже от их бессилия!
показать весь комментарий
23.09.2025 15:07 Ответить
Послухаєш наших "європейських партнерів" і згадується фраза з відомого анекдоту: "як **...ли так і **...уть, тільки писанини побільшало..."😂🤣🤣🤣
показать весь комментарий
23.09.2025 15:10 Ответить
Норвежців не треба ображати, вони будуть допомагати нам і тоді, коли від цього відмовиться Польща, чи ще хтось з близьких і дальніх сусідів України, і приєднається до Угорщини і Словаччини. Норвегія навіть не член Євросоюзу, і не прагне туди потрапити, проблема у тому чи буде їх захищати імпотентне НАТО у у випадку спровокованого Мордором збройного конфлікту.
показать весь комментарий
23.09.2025 15:26 Ответить
 
 