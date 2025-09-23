УКР
Норвегія зафіксувала три порушення повітряного простору Росією у 2025 році, - прем’єр Стере

Йонас Гар Стере

Норвезький уряд повідомив, що впродовж 2025 року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.

Про це йдеться в офіційній заяві уряду, передає Цензор.НЕТ.

Очільник уряду Йонас Гар Стере зазначив, що інциденти сталися 25 квітня, 24 липня та 18 серпня. За його словами, вони були менш масштабними порівняно з порушеннями проти Естонії, Польщі та Румунії, проте сприймаються дуже серйозно.

За даними норвезької сторони, 25 квітня російський Су-24 пролітав над морськими районами на північний схід від Варде протягом чотирьох хвилин. 24 липня літак L410 Turbolet перетнув повітряний простір над безлюдною територією Фіннмарка тричі. А 18 серпня Су-33 пролетів над морськими районами на північний схід від Варде протягом однієї хвилини.

Після кожного випадку влада Норвегії безпосередньо обговорювала інциденти з російською стороною, щоб зменшити ризик непорозумінь і ескалації.

+3
Молодці! Фіксуйте, далі...
23.09.2025 14:45 Відповісти
+2
Всі тільки жаліються
23.09.2025 14:41 Відповісти
+1
а над Туреччиною вже не літають

спокійно збили .. і срали на 4 + 5 статтю
23.09.2025 14:50 Відповісти
