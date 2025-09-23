Служба занятости назвала ТОП-10 самых популярных вакансий в Украине. Кого ищут работодатели?

Государственная служба занятости обнародовала перечень из десяти самых популярных вакансий в Украине.

Так, чаще всего работодатели ищут подсобных рабочих, водителей и продавцов продовольственных товаров - в этих категориях зафиксировано десятки тысяч предложений и еще больше кандидатов, сообщает пресс-служба Госслужбы.

Так в категории подсобные рабочие было размещено более 15 тыс. вакансий, тогда как в резюме эту профессию указали более 18 тыс. человек. Водители автотранспорта - более 13 тыс. предложений при около 10,6 тыс. кандидатов.

Продавцов продовольственных товаров искали более чем на 13 тыс. позиций, претендентов зарегистрировано почти 20 тыс. Для продавцов-консультантов было более 9 тыс. вакансий, а претендентов - около 11 тыс. Поварам предложили почти 8,7 тыс. мест, при этом желающих работать около 12 тыс.

Среди других востребованных специальностей - уборщики служебных помещений (8 тыс. вакансий), бухгалтеры (6,7 тыс.) и учителя школ (4,7 тыс.) - во всех этих категориях кандидатов больше, чем предложений. В десятку также вошли швеи (4,6 тыс.) и медицинские сестры (4,5 тыс.).

В то же время на рынке появляются такие редкие объявления, как бандурист, заведующий оранжереей, математик, повар шампанского, ведущий дискотеки, отмечают в Госслужбе занятости.

Всего с начала 2025 года Служба занятости уже предложила 309 тыс. вакансий, а 238 тыс. украинцев получили работу или возможность открыть собственное дело.

Ранее сообщалось, что среди главных вызовов для украинского бизнеса остаются две проблемы - высокие тарифы государственных монополий и дефицит работников, который иногда достигает критической черты.