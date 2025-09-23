Польша откроет границы с Беларусью после окончания учений "Запад-2025", - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что государственные границы с Беларусью будут открыты после завершения совместных российско-беларусских военных учений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, я хотел бы проинформировать о принятии, совместно с министром внутренних дел и администрации решения, который вскоре издаст соответствующее распоряжение, о возобновлении работы автомобильных и железнодорожных пограничных пунктов, которые были закрыты в связи с маневрами "Запад"", - заявил Туск.

Он отметил, что во время учений на территории Польши также проходили учения НАТО, а завершение "Запад" хоть и не исключает, но снижает угрозы со стороны восточных соседей. Премьер добавил, что при принятии решения учитывали экономические интересы польских перевозчиков.

