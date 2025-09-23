РУС
Новости Военные учения РФ и Беларуси
580 12

Польша откроет границы с Беларусью после окончания учений "Запад-2025", - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что государственные границы с Беларусью будут открыты после завершения совместных российско-беларусских военных учений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во-первых, я хотел бы проинформировать о принятии, совместно с министром внутренних дел и администрации решения, который вскоре издаст соответствующее распоряжение, о возобновлении работы автомобильных и железнодорожных пограничных пунктов, которые были закрыты в связи с маневрами "Запад"", - заявил Туск.

Он отметил, что во время учений на территории Польши также проходили учения НАТО, а завершение "Запад" хоть и не исключает, но снижает угрозы со стороны восточных соседей. Премьер добавил, что при принятии решения учитывали экономические интересы польских перевозчиков.

Топ комментарии
+11
Разом з натою встали, натужились...і врались.
23.09.2025 17:44 Ответить
+7
Накуя? Шоб кацапи могли отримувати комплектуючи для озброєння? Пеньонзи не пахнуть?
23.09.2025 17:43 Ответить
+5
Ну звісно. бабло головне. Нічому їх минуле не навчило. Питання лише в тому хто буде ділити польшу в четвертий раз
23.09.2025 17:45 Ответить
Накуя? Шоб кацапи могли отримувати комплектуючи для озброєння? Пеньонзи не пахнуть?
23.09.2025 17:43 Ответить
А як же. У "Конфедерації" бізнес з кацапами, якому українські експортери поперек горла. А ви думали, звідки взялись "рольнікі", які блокують пропускні пункти на Українсько-Польському кордоні?
23.09.2025 17:50 Ответить
Чого це я думав звідки взялись "рольнікі", які блокують пропускні пункти на Українсько-Польському кордоні? Я знаю звідки це лайно. Якось зявилось бажання шоб у напрямку Варшави, вроцлава, Любліна,Лодзі, Кракова, П'ясок, Ряшіва, Кельці тощо, одиниць 500 - 600 отіх мопедів полетіло, шоб мізги панам гоноровим промило, бо вони не розуміють, шо другого Чуда на Віслі не буде.
23.09.2025 18:04 Ответить
Разом з натою встали, натужились...і врались.
23.09.2025 17:44 Ответить
Ну звісно. бабло головне. Нічому їх минуле не навчило. Питання лише в тому хто буде ділити польшу в четвертий раз
23.09.2025 17:45 Ответить
Навіщо? Просто Китай дуже попросив.
23.09.2025 17:53 Ответить
От вам млять і санкції. Як побачили, єдині дієві санкції це були удари по нафтопроводу Недружба і перекриття польського кордону. Рижий обмудок вже знімає санкції з Сосії, ********** і китаю не діждавшись від нихжодних поступок. Тому що Тампон вже відкрито ліг під китай і Сосію і заставляє всіх це зробити
23.09.2025 17:59 Ответить
А потім всі розказують що Сосія щось не правильно робить провокуючи і обстрілюючи країни НАТО. А як бачите НАТО разом з гамерикою дружно всрались і розставили ноги перед рашистами і китайозами.
23.09.2025 18:27 Ответить
Китайці таки уломали?
23.09.2025 18:05 Ответить
не понятно, зачем?
23.09.2025 18:12 Ответить
краще після закінчення "захід 2035"))
23.09.2025 18:12 Ответить
Недовго трималися.Україно-польський кордон блокували 7 місяців.Перебазарили з бульбашем і закрили тему.
23.09.2025 18:58 Ответить
 
 