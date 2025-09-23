РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8328 посетителей онлайн
Новости Фото Учения по гражданской обороне
256 2

Масштабные антитеррористические учения спецслужб стартовали в Латвии. ФОТО

Сегодня, 23 сентября 2025 года, Служба государственной безопасности Латвии развернула государственные антитеррористические учения Dinaburg 2025.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечает издание, во время учений Dinaburg 2025 намерены проверить готовность ответственных служб к реагированию и взаимодействию в различных регионах Латвии.

антитеррористические учения в Латвии

В частности, представители ответственных структур в максимально приближенных к реальности условиях отрабатывают меры по снижению последствий террористических атак и предотвращению дальнейших угроз.

Эти действия предусмотрены Антитеррористическим планом "Объект", утвержденным Кабинетом министров Латвии 7 сентября 2021 года.

Согласно сценарию, во время публичного мероприятия происходит террористическая атака, в результате которой есть несколько пострадавших, а часть участников захвачена в заложники.

Во время учений службы проверяют навыки фильтрации лиц на месте происшествия, задержания террористов, освобождения заложников, проведения следственных действий и выполнения других элементов антитеррористической операции.

Также читайте: Прямой военной угрозы НАТО пока нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций со стороны РФ, - глава Минобороны Латвии Спрудс

В этом году отдельным элементом станет отработка защиты и эвакуации высших государственных должностных лиц в условиях террористической угрозы.

Впервые в учениях принимают участие представители многонациональной бригады НАТО в Латвии, а также задействованы вертолеты CH-146 Griffon Королевских военно-воздушных сил Канады. В качестве международных наблюдателей присутствуют представители Польши.

Также, по данным местных СМИ, к учениям привлечены спецподразделения трех латвийских структур: антитеррористическое подразделение OMEGA, спецназовцы Вооруженных сил Латвии и спецназовцы Государственной пограничной охраны Sigm.

Также читайте: Латвия хочет запретить регулярные автобусные рейсы в Россию

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Латвия восстанавливает болота для естественной защиты границ с Россией и Беларусью.

Автор: 

Латвия (1394) военные учения (3495)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Dinaburg , tak ranshe nazivalsa u nas gorod Daugavpils , samii ruski gorod . Tam mer Elksniņš , tot iesho vatnii zhdun . Tak chto nazvanie uchenii samoie to .
показать весь комментарий
23.09.2025 11:04 Ответить
Jesli attuda vseh ruskomirciv deportirovat , to gorod apusteiet ....😂
показать весь комментарий
23.09.2025 11:07 Ответить
 
 