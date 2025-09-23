Масштабные антитеррористические учения спецслужб стартовали в Латвии. ФОТО

Сегодня, 23 сентября 2025 года, Служба государственной безопасности Латвии развернула государственные антитеррористические учения Dinaburg 2025.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

Как отмечает издание, во время учений Dinaburg 2025 намерены проверить готовность ответственных служб к реагированию и взаимодействию в различных регионах Латвии.

В частности, представители ответственных структур в максимально приближенных к реальности условиях отрабатывают меры по снижению последствий террористических атак и предотвращению дальнейших угроз.

Эти действия предусмотрены Антитеррористическим планом "Объект", утвержденным Кабинетом министров Латвии 7 сентября 2021 года.

Согласно сценарию, во время публичного мероприятия происходит террористическая атака, в результате которой есть несколько пострадавших, а часть участников захвачена в заложники.

Во время учений службы проверяют навыки фильтрации лиц на месте происшествия, задержания террористов, освобождения заложников, проведения следственных действий и выполнения других элементов антитеррористической операции.

В этом году отдельным элементом станет отработка защиты и эвакуации высших государственных должностных лиц в условиях террористической угрозы.

Впервые в учениях принимают участие представители многонациональной бригады НАТО в Латвии, а также задействованы вертолеты CH-146 Griffon Королевских военно-воздушных сил Канады. В качестве международных наблюдателей присутствуют представители Польши.

Также, по данным местных СМИ, к учениям привлечены спецподразделения трех латвийских структур: антитеррористическое подразделение OMEGA, спецназовцы Вооруженных сил Латвии и спецназовцы Государственной пограничной охраны Sigm.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Латвия восстанавливает болота для естественной защиты границ с Россией и Беларусью.