Масштабні антитерористичні навчання спецслужб стартували у Латвії. ФОТО

Сьогодні, 23 вересня 2025 року, Служба державної безпеки Латвії розгорнула державні антитерористичні навчання Dinaburg 2025.

Як зазначає видання, під час навчань Dinaburg 2025 мають намір перевірити готовність відповідальних служб до реагування та взаємодії в різних регіонах Латвії.

Зокрема, представники відповідальних структур у максимально наближених до реальності умовах відпрацьовують заходи зі зниження наслідків терористичних атак і запобігання подальшим загрозам.

Ці дії передбачені Антитерористичним планом "Об'єкт", затвердженим Кабінетом міністрів Латвії 7 вересня 2021 року.

Згідно зі сценарієм, під час публічного заходу відбувається терористична атака, унаслідок якої є кілька постраждалих, а частина учасників захоплена в заручники.

Під час навчань служби перевіряють навички фільтрації осіб на місці події, затримання терористів, звільнення заручників, проведення слідчих дій та виконання інших елементів антитерористичної операції.

Цього року окремим елементом стане відпрацювання захисту та евакуації вищих державних посадових осіб в умовах терористичної загрози.

Уперше в навчаннях беруть участь представники багатонаціональної бригади НАТО в Латвії, а також задіяні вертольоти CH-146 Griffon Королівських військово-повітряних сил Канади. Як міжнародні спостерігачі присутні представники Польщі.

Також, за даними місцевих ЗМІ, до навчань залучені спецпідрозділи трьох латвійських структур: антитерористичний підрозділ OMEGA, спецпризначенці Збройних сил Латвії та спецпризначенці Державної прикордонної охорони Sigm.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Латвія відновлює болота для природного захисту кордонів з Росією та Білоруссю.