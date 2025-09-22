Прямої військової загрози НАТО наразі немає, але не можна виключати ескалацію провокацій з боку РФ, - глава Міноборони Латвії Спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що наразі прямої військової загрози для Латвії чи НАТО немає, але не можна виключати ескалацію провокацій або диверсій з боку РФ.

Про це він сказав це в інтерв'ю агентству LETA, передає Delfi, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що необхідно враховувати, що Росія загалом готова до ескалації та продемонструвала свою жорстокість в Україні.

"Ми не повинні розслаблятися ні на хвилину, тому що в нашому регіоні можливі провокації гібридної війни й не тільки",- сказав очільник оборонного відомства Латвії.

За словами Спрудса, прямої військової загрози Латвії або НАТО наразі немає, але все ж не можна виключати провокації, диверсії та ескалацію інцидентів.

"Ми повинні зважати на це і бути готовими сьогодні, а не завтра. Наша готовність повинна бути продемонстрована вже зараз, в тому числі за допомогою навчань "Намейс", які ще більше зміцнюють нашу боєготовність. Це доводить, що найкраще стримування - це зміцнення обороноздатності",- сказав міністр.

На його думку, демонстрація обороноздатності також стримує потенційну ескалацію. Спрудс зазначив, що у випадку з Росією слабкість – це те, що заохочує, тому також важлива місія НАТО, яка показує, що будь-які дії Москви викличуть відповідну реакцію.

Окрім цього, він заявив, що якими б не були дії Росії, якими б не були їх мотиви, це, по суті, ескалація і демонстрація агресивності, на які має бути відповідь. Це покаже, що для Росії такі дії є контрпродуктивними, оскільки вони викликають відповідну реакцію і призводять до результату, протилежного очікуваному.

Наостанок глава Міноборони Латвії додав, що РФ хотіла домогтися зниження ролі НАТО і роз'єднаності всередині Альянсу, однак, на його думку, в кінцевому підсумку досягла зворотного результату.

