Росія є дестабілізуючою та агресивною силою в Європі, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія залишається "дестабілізуючою та агресивною силою в Європі".

Про це він сказав в інтервʼю CBS News, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими дронами минулого тижня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія є дестабілізуючою та агресивною силою в Європі. Впродовж останніх кількох тижнів вони посилили напади на Київ, вбивши багато мирних жителів. Вони порушили повітряний простір Польщі та Румунії. Є просто проєкт, який полягає в тому, щоб знищити максимальну частину територій України, щоб здобути перемогу в Україні та просто підкреслити те, чого вони хочуть – слабкість НАТО",- сказав французький лідер.

Також він зазначив, що немає чіткого бажання російського диктатора Путіна брати участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Тому що, поки ми працювали дипломатичним шляхом, коли ми намагалися організувати двосторонній, тристоронній, чотиристоронній саміт, росіяни посилювали напади на Донбасі, але не лише на Донбасі, посилювали провокації з одного боку та напади на Київ з іншого",- сказав Макрон.

Очільник Франції додав, що необхідно посилити тиск на Росію та запровадити санкції для того, щоб "повернути РФ за стіл переговорів".

