УКР
Загроза агресії РФ для Європи
449 14

Росія є дестабілізуючою та агресивною силою в Європі, - Макрон

Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія залишається "дестабілізуючою та агресивною силою в Європі".

Про це він сказав в інтервʼю CBS News, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими дронами минулого тижня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія є дестабілізуючою та агресивною силою в Європі. Впродовж останніх кількох тижнів вони посилили напади на Київ, вбивши багато мирних жителів. Вони порушили повітряний простір Польщі та Румунії. Є просто проєкт, який полягає в тому, щоб знищити максимальну частину територій України, щоб здобути перемогу в Україні та просто підкреслити те, чого вони хочуть – слабкість НАТО",- сказав французький лідер.

Також він зазначив, що немає чіткого бажання російського диктатора Путіна брати участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Франція направляє три винищувачі Rafale для захисту східного флангу НАТО, - Макрон

"Тому що, поки ми працювали дипломатичним шляхом, коли ми намагалися організувати двосторонній, тристоронній, чотиристоронній саміт, росіяни посилювали напади на Донбасі, але не лише на Донбасі, посилювали провокації з одного боку та напади на Київ з іншого",- сказав Макрон.

Очільник Франції додав, що необхідно посилити тиск на Росію та запровадити санкції для того, щоб "повернути РФ за стіл переговорів".

Читайте також: Європа ще не готова стримати Росію - прем’єр Естонії Міхал

Автор: 

Європа (2019) росія (67880) Макрон Емманюель (1603)
Це на якому році споглядання його така "мисля" пробила
показати весь коментар
21.09.2025 21:33 Відповісти
Дякую, капітан Очевидність!
показати весь коментар
21.09.2025 21:36 Відповісти
А на третій день Соколине Око помітив що четвертої стіни нема...
показати весь коментар
21.09.2025 21:45 Відповісти
Оооо! Перший дозрів до розуміння суті так званого "украхнського конфлікту". До нього дійшло, що з українського у цьому конілікті є лише територія, де це все відбувається і найголовніше - ця територія не є ні сталою, ні постійною і має тенденцію до розширення і перетворення на "польський", "молдовський", "румунський", чи інший. Сталим у цьому конілікті є власне агресор - кацапія.
показати весь коментар
21.09.2025 21:47 Відповісти
не ну спасибо, канешна, за проницательность. тока шо с этим теперь отэта делать?! хотя ООН подскажет. можна выразить глубокую встревоженность и обеспокоенность
показати весь коментар
21.09.2025 21:48 Відповісти
По зубах мордору треба вкресати,ще пару раз.Перший був під Києвом навесні 22.Другий восени 22.Треба ще раз,але не просто вдарити,а так щоб скотина валялась без свідомості.Це значить знищити решту НПЗ в радіусі до 1500 км від кордонів.А також ракетні,дронові виробництва.Це недорого,кілька мільярдів євро,але потрібні ракети,далекобійні ракети......
показати весь коментар
21.09.2025 22:11 Відповісти
Дякуємо, пане куколде, за влучні і потужні слова
показати весь коментар
21.09.2025 21:52 Відповісти
Тркеба спробувати ще раз



Цього разу точно точно спрацює ... зуб даю 👍
показати весь коментар
21.09.2025 21:53 Відповісти
І от так, чисто по людські, не надоїсть же їм одне і теж повторювати,
тяжка це справа.
Може вже кращє зробити один раз ніж одне і теж попугаїти щоразу?
не памятаю де але десь прочитав:
"Ви знаєте найстрашнішого звіра для зозулі?
Це слон, він живе 300 років, такого не перекукуєш"
показати весь коментар
21.09.2025 22:12 Відповісти
Пане Макроне, що там з далекобійними ракетами для України ??? Чи знову "ескалація" гальмує ухвалення рішення ???
показати весь коментар
21.09.2025 22:14 Відповісти
 
 