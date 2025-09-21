Россия является дестабилизирующей и агрессивной силой в Европе, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия остается "дестабилизирующей и агрессивной силой в Европе".

Об этом он сказал в интервью CBS News, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами на прошлой неделе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия является дестабилизирующей и агрессивной силой в Европе. В течение последних нескольких недель они усилили нападения на Киев, убив много мирных жителей. Они нарушили воздушное пространство Польши и Румынии. Есть просто проект, который заключается в том, чтобы уничтожить максимальную часть территорий Украины, чтобы одержать победу в Украине и просто подчеркнуть то, чего они хотят - слабость НАТО",- сказал французский лидер.

Также он отметил, что нет четкого желания российского диктатора Путина участвовать во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Потому что, пока мы работали дипломатическим путем, когда мы пытались организовать двусторонний, трехсторонний, четырехсторонний саммит, россияне усиливали нападения на Донбассе, но не только на Донбассе, усиливали провокации с одной стороны и нападения на Киев с другой",- сказал Макрон.

Глава Франции добавил, что необходимо усилить давление на Россию и ввести санкции для того, чтобы "вернуть РФ за стол переговоров".

