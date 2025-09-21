РУС
Угроза агрессии рф для Европы
540 14

Россия является дестабилизирующей и агрессивной силой в Европе, - Макрон

Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия остается "дестабилизирующей и агрессивной силой в Европе".

Об этом он сказал в интервью CBS News, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами на прошлой неделе, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия является дестабилизирующей и агрессивной силой в Европе. В течение последних нескольких недель они усилили нападения на Киев, убив много мирных жителей. Они нарушили воздушное пространство Польши и Румынии. Есть просто проект, который заключается в том, чтобы уничтожить максимальную часть территорий Украины, чтобы одержать победу в Украине и просто подчеркнуть то, чего они хотят - слабость НАТО",- сказал французский лидер.

Также он отметил, что нет четкого желания российского диктатора Путина участвовать во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Франция направляет три истребителя Rafale для защиты восточного фланга НАТО, - Макрон

"Потому что, пока мы работали дипломатическим путем, когда мы пытались организовать двусторонний, трехсторонний, четырехсторонний саммит, россияне усиливали нападения на Донбассе, но не только на Донбассе, усиливали провокации с одной стороны и нападения на Киев с другой",- сказал Макрон.

Глава Франции добавил, что необходимо усилить давление на Россию и ввести санкции для того, чтобы "вернуть РФ за стол переговоров".

Европа еще не готова сдержать Россию - премьер Эстонии Михал

Европа (2037) россия (97292) Макрон Эмманюэль (1448)
Топ комментарии
Це на якому році споглядання його така "мисля" пробила
21.09.2025 21:33 Ответить
Дякую, капітан Очевидність!
21.09.2025 21:36 Ответить
А на третій день Соколине Око помітив що четвертої стіни нема...
21.09.2025 21:45 Ответить
Оооо! Перший дозрів до розуміння суті так званого "украхнського конфлікту". До нього дійшло, що з українського у цьому конілікті є лише територія, де це все відбувається і найголовніше - ця територія не є ні сталою, ні постійною і має тенденцію до розширення і перетворення на "польський", "молдовський", "румунський", чи інший. Сталим у цьому конілікті є власне агресор - кацапія.
21.09.2025 21:47 Ответить
не ну спасибо, канешна, за проницательность. тока шо с этим теперь отэта делать?! хотя ООН подскажет. можна выразить глубокую встревоженность и обеспокоенность
21.09.2025 21:48 Ответить
По зубах мордору треба вкресати,ще пару раз.Перший був під Києвом навесні 22.Другий восени 22.Треба ще раз,але не просто вдарити,а так щоб скотина валялась без свідомості.Це значить знищити решту НПЗ в радіусі до 1500 км від кордонів.А також ракетні,дронові виробництва.Це недорого,кілька мільярдів євро,але потрібні ракети,далекобійні ракети......
21.09.2025 22:11 Ответить
Дякуємо, пане куколде, за влучні і потужні слова
21.09.2025 21:52 Ответить
Тркеба спробувати ще раз



Цього разу точно точно спрацює ... зуб даю 👍
21.09.2025 21:53 Ответить
І от так, чисто по людські, не надоїсть же їм одне і теж повторювати,
тяжка це справа.
Може вже кращє зробити один раз ніж одне і теж попугаїти щоразу?
не памятаю де але десь прочитав:
"Ви знаєте найстрашнішого звіра для зозулі?
Це слон, він живе 300 років, такого не перекукуєш"
21.09.2025 22:12 Ответить
Пане Макроне, що там з далекобійними ракетами для України ??? Чи знову "ескалація" гальмує ухвалення рішення ???
21.09.2025 22:14 Ответить
 
 