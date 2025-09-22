Прямой военной угрозы НАТО пока нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций со стороны РФ, - глава Минобороны Латвии Спрудс

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что сейчас прямой военной угрозы для Латвии или НАТО нет, но нельзя исключать эскалацию провокаций или диверсий со стороны РФ.

Об этом он сказал в интервью агентству LETA, передает Delfi, информирует Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что необходимо учитывать, что Россия в целом готова к эскалации и продемонстрировала свою жестокость в Украине.

"Мы не должны расслабляться ни на минуту, потому что в нашем регионе возможны провокации гибридной войны и не только",- сказал глава оборонного ведомства Латвии.

По словам Спрудса, прямой военной угрозы Латвии или НАТО пока нет, но все же нельзя исключать провокации, диверсии и эскалацию инцидентов.

"Мы должны учитывать это и быть готовыми сегодня, а не завтра. Наша готовность должна быть продемонстрирована уже сейчас, в том числе с помощью учений "Намейс", которые еще больше укрепляют нашу боеготовность. Это доказывает, что лучшее сдерживание - это укрепление обороноспособности",- сказал министр.

По его мнению, демонстрация обороноспособности также сдерживает потенциальную эскалацию. Спрудс отметил, что в случае с Россией слабость - это то, что поощряет, поэтому также важна миссия НАТО, которая показывает, что любые действия Москвы вызовут ответную реакцию.

Кроме этого, он заявил, что какими бы ни были действия России, какими бы ни были их мотивы, это, по сути, эскалация и демонстрация агрессивности, на которые должен быть ответ. Это покажет, что для России такие действия являются контрпродуктивными, поскольку они вызывают ответную реакцию и приводят к результату, противоположному ожидаемому.

Напоследок глава Минобороны Латвии добавил, что РФ хотела добиться снижения роли НАТО и разобщенности внутри Альянса, однако, по его мнению, в конечном итоге достигла обратного результата.

