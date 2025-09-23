УКР
Польща відкриє кордони з Білоруссю після закінчення навчань "Захід-2025", - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що державні кордони з Білоруссю будуть відкриті після завершення спільних російсько-білоруських військових навчань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, я хотів би поінформувати про прийняття, спільно з міністром внутрішніх справ і адміністрації рішення, який незабаром видасть відповідне розпорядження, про відновлення роботи автомобільних і залізничних прикордонних пунктів, які були закриті у зв’язку з маневрами "Запад"", - заявив Туск.

Він зазначив, що під час навчань на території Польщі також проходили навчання НАТО, а завершення "Захід" хоч і не виключає, але знижує загрози з боку східних сусідів. Премʼєр додав, що при ухваленні рішення враховували економічні інтереси польських перевізників.

Накуя? Шоб кацапи могли отримувати комплектуючи для озброєння? Пеньонзи не пахнуть?
показати весь коментар
23.09.2025 17:43 Відповісти
А як же. У "Конфедерації" бізнес з кацапами, якому українські експортери поперек горла. А ви думали, звідки взялись "рольнікі", які блокують пропускні пункти на Українсько-Польському кордоні?
показати весь коментар
23.09.2025 17:50 Відповісти
Чого це я думав звідки взялись "рольнікі", які блокують пропускні пункти на Українсько-Польському кордоні? Я знаю звідки це лайно. Якось зявилось бажання шоб у напрямку Варшави, вроцлава, Любліна,Лодзі, Кракова, П'ясок, Ряшіва, Кельці тощо, одиниць 500 - 600 отіх мопедів полетіло, шоб мізги панам гоноровим промило, бо вони не розуміють, шо другого Чуда на Віслі не буде.
показати весь коментар
23.09.2025 18:04 Відповісти
Разом з натою встали, натужились...і врались.
показати весь коментар
23.09.2025 17:44 Відповісти
Ну звісно. бабло головне. Нічому їх минуле не навчило. Питання лише в тому хто буде ділити польшу в четвертий раз
показати весь коментар
23.09.2025 17:45 Відповісти
Навіщо? Просто Китай дуже попросив.
показати весь коментар
23.09.2025 17:53 Відповісти
От вам млять і санкції. Як побачили, єдині дієві санкції це були удари по нафтопроводу Недружба і перекриття польського кордону. Рижий обмудок вже знімає санкції з Сосії, ********** і китаю не діждавшись від нихжодних поступок. Тому що Тампон вже відкрито ліг під китай і Сосію і заставляє всіх це зробити
показати весь коментар
23.09.2025 17:59 Відповісти
А потім всі розказують що Сосія щось не правильно робить провокуючи і обстрілюючи країни НАТО. А як бачите НАТО разом з гамерикою дружно всрались і розставили ноги перед рашистами і китайозами.
показати весь коментар
23.09.2025 18:27 Відповісти
Китайці таки уломали?
показати весь коментар
23.09.2025 18:05 Відповісти
не понятно, зачем?
показати весь коментар
23.09.2025 18:12 Відповісти
краще після закінчення "захід 2035"))
показати весь коментар
23.09.2025 18:12 Відповісти
Недовго трималися.Україно-польський кордон блокували 7 місяців.Перебазарили з бульбашем і закрили тему.
показати весь коментар
23.09.2025 18:58 Відповісти
 
 