Польща відкриє кордони з Білоруссю після закінчення навчань "Захід-2025", - Туск

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що державні кордони з Білоруссю будуть відкриті після завершення спільних російсько-білоруських військових навчань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"По-перше, я хотів би поінформувати про прийняття, спільно з міністром внутрішніх справ і адміністрації рішення, який незабаром видасть відповідне розпорядження, про відновлення роботи автомобільних і залізничних прикордонних пунктів, які були закриті у зв’язку з маневрами "Запад"", - заявив Туск.

Він зазначив, що під час навчань на території Польщі також проходили навчання НАТО, а завершення "Захід" хоч і не виключає, але знижує загрози з боку східних сусідів. Премʼєр додав, що при ухваленні рішення враховували економічні інтереси польських перевізників.

