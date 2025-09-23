Польща відкриє кордони з Білоруссю після закінчення навчань "Захід-2025", - Туск
Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що державні кордони з Білоруссю будуть відкриті після завершення спільних російсько-білоруських військових навчань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"По-перше, я хотів би поінформувати про прийняття, спільно з міністром внутрішніх справ і адміністрації рішення, який незабаром видасть відповідне розпорядження, про відновлення роботи автомобільних і залізничних прикордонних пунктів, які були закриті у зв’язку з маневрами "Запад"", - заявив Туск.
Він зазначив, що під час навчань на території Польщі також проходили навчання НАТО, а завершення "Захід" хоч і не виключає, але знижує загрози з боку східних сусідів. Премʼєр додав, що при ухваленні рішення враховували економічні інтереси польських перевізників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль