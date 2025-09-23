ВАКС начал апелляционное рассмотрение дела экс-главы Государственной судебной администрации Сальникова

23 сентября 2025 года Апелляционная палата ВАКС начала рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на приговор по делу бывшего главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс "ВАКС решил".

Напомним, 6 августа 2025 года ВАКС признал Сальникова виновным и назначил ему три года лишения свободы. Суд изменил квалификацию его действий с подстрекательства к даче взятки на злоупотребление влиянием, а также оправдал за мошенничество.

Защитники подали апелляционные жалобы на приговор ВАКС, в которых просят изменить его и признать Сальникова невиновным по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Прокурор апелляционную жалобу на приговор не подавал.

Во время сегодняшнего заседания защита заявила ряд ходатайств: о составлении нового досудебного доклада, о проведении автороведческой экспертизы по заявлениям Алексея Гончара, а также о повторном исследовании ряда доказательств. Суд отказал в их удовлетворении.

Напомним, Алексея Сальникова обвиняли в том, что в марте 2023 года он подстрекал Алексея Гончара предоставить $7,5 тыс. взятки за принятие решения в Верховном Суде в пользу коммерческого общества. Однако после разоблачения главы ВСУ Князева на получении взятки поведение Сальникова, по мнению следствия, резко изменилось - он начал уклоняться от решения этого вопроса, но при этом не собирался возвращать полученные деньги, что квалифицировали как мошенничество.