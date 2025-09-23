РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7964 посетителя онлайн
Новости Дело Сальникова
232 4

ВАКС начал апелляционное рассмотрение дела экс-главы Государственной судебной администрации Сальникова

Алексей, Сальников

23 сентября 2025 года Апелляционная палата ВАКС начала рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты на приговор по делу бывшего главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ресурс "ВАКС решил".

Напомним, 6 августа 2025 года ВАКС признал Сальникова виновным и назначил ему три года лишения свободы. Суд изменил квалификацию его действий с подстрекательства к даче взятки на злоупотребление влиянием, а также оправдал за мошенничество.

Защитники подали апелляционные жалобы на приговор ВАКС, в которых просят изменить его и признать Сальникова невиновным по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины. Прокурор апелляционную жалобу на приговор не подавал.

Во время сегодняшнего заседания защита заявила ряд ходатайств: о составлении нового досудебного доклада, о проведении автороведческой экспертизы по заявлениям Алексея Гончара, а также о повторном исследовании ряда доказательств. Суд отказал в их удовлетворении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Государственной судебной администрации Сальников разоблачен на подстрекательстве к даче взяток судьям Верховного Суда, - НАБУ. ФОТО

Напомним, Алексея Сальникова обвиняли в том, что в марте 2023 года он подстрекал Алексея Гончара предоставить $7,5 тыс. взятки за принятие решения в Верховном Суде в пользу коммерческого общества. Однако после разоблачения главы ВСУ Князева на получении взятки поведение Сальникова, по мнению следствия, резко изменилось - он начал уклоняться от решения этого вопроса, но при этом не собирался возвращать полученные деньги, что квалифицировали как мошенничество.

Автор: 

Антикоррупционный суд (1277) ГСАУ (29) Сальников Алексей (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
УЯВІТЬ скільки в них ще в закромах отакого мерзотного хламу під слідствами , на яких , як уявним членом по роялю, можна імітувати діяльність зЄрмаомародерату під вже прямими викидами у ЗМІ ПРТНЕРІВ про гидотність лади на Банковій!
показать весь комментарий
23.09.2025 18:32 Ответить
Пілять, кацап на кацапі сидить і кацапом хохлів поганяє.
показать весь комментарий
23.09.2025 18:39 Ответить
"Сальніков"? Та його варто посадити вже за одне прізвище разом з тими хто його призначив...
показать весь комментарий
23.09.2025 18:51 Ответить
Замість дієвого ПОКАРАННЯ, за очевидні порушення посадової особи з ДСА, «портновські» прихвостні з отією доброчесністю, почали грошові «ГОЙДАЛКИ», на очах усього Світу!!
Це ж їм, не на фронті ЗАХИЩАТИ Українців та Україну, а гешефтні гойдалки, як за часів кучми+ригоАНАЛІВ!! Піскун з лавриновичем і лукаш, можуть на пальцях пояснити для виборців, а студенти з 3 курсу юрфаку, самі розуміють цю аферу осіб у мантіях, які мають «ДИВНІ майнові СТАТКИ» та інвалідність у кожній області України!
показать весь комментарий
23.09.2025 18:52 Ответить
 
 