ВАКС розпочав апеляційний розгляд справи ексголови Державної судової адміністрації Сальнікова

23 вересня 2025 року Апеляційна палата ВАКС розпочала розгляд апеляційних скарг сторони захисту на вирок у справі колишнього голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс "ВАКС вирішив".

Нагадаємо, 6 серпня 2025 року ВАКС визнав Сальнікова винним та призначив йому три роки позбавлення волі. Суд змінив кваліфікацію його дій із підбурення до надання хабаря на зловживання впливом, а також виправдав за шахрайство.

Захисники подали апеляційні скарги на вирок ВАКС, у яких просять змінити його та визнати Сальнікова невинуватим за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Прокурор апеляційної скарги на вирок не подавав.

Під час сьогоднішнього засідання захист заявив низку клопотань: про складання нової досудової доповіді, про проведення авторознавчої експертизи щодо заяв Олексія Гончара, а також про повторне дослідження низки доказів. Суд відмовив у їх задоволенні.

Нагадаємо, Олексія Сальнікова обвинувачували у тому, що у березні 2023 року він підбурив Олексія Гончара надати $7,5 тис. хабаря за прийняття рішення у Верховному Суді на користь комерційного товариства. Однак після викриття голови ВСУ Князєва на отриманні хабаря поведінка Сальнікова, на думку слідства, різко змінилася — він почав ухилятися від розв'язання цього питання, але при цьому не збирався повертати отримані гроші, що кваліфікували як шахрайство.