ВАКС розпочав апеляційний розгляд справи ексголови Державної судової адміністрації Сальнікова
23 вересня 2025 року Апеляційна палата ВАКС розпочала розгляд апеляційних скарг сторони захисту на вирок у справі колишнього голови Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ресурс "ВАКС вирішив".
Нагадаємо, 6 серпня 2025 року ВАКС визнав Сальнікова винним та призначив йому три роки позбавлення волі. Суд змінив кваліфікацію його дій із підбурення до надання хабаря на зловживання впливом, а також виправдав за шахрайство.
Захисники подали апеляційні скарги на вирок ВАКС, у яких просять змінити його та визнати Сальнікова невинуватим за ч. 2 ст. 369-2 КК України. Прокурор апеляційної скарги на вирок не подавав.
Під час сьогоднішнього засідання захист заявив низку клопотань: про складання нової досудової доповіді, про проведення авторознавчої експертизи щодо заяв Олексія Гончара, а також про повторне дослідження низки доказів. Суд відмовив у їх задоволенні.
Нагадаємо, Олексія Сальнікова обвинувачували у тому, що у березні 2023 року він підбурив Олексія Гончара надати $7,5 тис. хабаря за прийняття рішення у Верховному Суді на користь комерційного товариства. Однак після викриття голови ВСУ Князєва на отриманні хабаря поведінка Сальнікова, на думку слідства, різко змінилася — він почав ухилятися від розв'язання цього питання, але при цьому не збирався повертати отримані гроші, що кваліфікували як шахрайство.
кацапомхохлів поганяє.
Це ж їм, не на фронті ЗАХИЩАТИ Українців та Україну, а гешефтні гойдалки, як за часів кучми+ригоАНАЛІВ!! Піскун з лавриновичем і лукаш, можуть на пальцях пояснити для виборців, а студенти з 3 курсу юрфаку, самі розуміють цю аферу осіб у мантіях, які мають «ДИВНІ майнові СТАТКИ» та інвалідність у кожній області України!