Турция продолжит прилагать усилия для прекращения огня в Украине, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает продолжать усилия для достижения перемирия в войне РФ против Украины.

Об этом он сказал во время выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.

"Путем прямых переговоров мы способствовали обмену несколькими пленными и телами погибших, а также работали над определением модальностей мирных переговоров между сторонами", - сказал Эрдоган.

Лидер Турции подчеркнул, что "в войне нет победителей, а в справедливом мире нет побежденных".

"Поэтому, помня об этом лозунге, мы и в ближайшие дни будем продолжать прилагать усилия для прекращения огня в ближайший период", - добавил Эрдоган.

