Турция продолжит прилагать усилия для прекращения огня в Украине, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает продолжать усилия для достижения перемирия в войне РФ против Украины.
Об этом он сказал во время выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.
"Путем прямых переговоров мы способствовали обмену несколькими пленными и телами погибших, а также работали над определением модальностей мирных переговоров между сторонами", - сказал Эрдоган.
Лидер Турции подчеркнул, что "в войне нет победителей, а в справедливом мире нет побежденных".
"Поэтому, помня об этом лозунге, мы и в ближайшие дни будем продолжать прилагать усилия для прекращения огня в ближайший период", - добавил Эрдоган.
Якщо в твій дім вліз маньяк вбив твою сім'ю і посилився в твоєму будинку, а поліція приїхала і заставила вас переписати половину будинку на маніяку то ви будете рахувати що ви непереможений і що це справедливий мир?