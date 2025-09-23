РУС
Турция продолжит прилагать усилия для прекращения огня в Украине, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает продолжать усилия для достижения перемирия в войне РФ против Украины.

Об этом он сказал во время выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ.

"Путем прямых переговоров мы способствовали обмену несколькими пленными и телами погибших, а также работали над определением модальностей мирных переговоров между сторонами", - сказал Эрдоган.

Лидер Турции подчеркнул, что "в войне нет победителей, а в справедливом мире нет побежденных".

"Поэтому, помня об этом лозунге, мы и в ближайшие дни будем продолжать прилагать усилия для прекращения огня в ближайший период", - добавил Эрдоган.

Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость, - Эрдоган

Турция (3542) Эрдоган Реджеп Тайип (950) война в Украине (6239) прекращения огня (350)
купуючи нафту і газ у окупантів
23.09.2025 22:01 Ответить
Ще одна гнида вилізла яка сидить на подсосі у *****. Ти в себе припини вогонь спочатку
23.09.2025 22:02 Ответить
у справедливому мирі немає переможених".

Якщо в твій дім вліз маньяк вбив твою сім'ю і посилився в твоєму будинку, а поліція приїхала і заставила вас переписати половину будинку на маніяку то ви будете рахувати що ви непереможений і що це справедливий мир?
23.09.2025 22:05 Ответить
23.09.2025 22:14 Ответить
Якби було б так - на FOX підказав би НАТО як збивати літаки хйла
23.09.2025 22:14 Ответить
Ага, это уж как пить дать...
23.09.2025 22:24 Ответить
 
 