Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для припинення вогню в Україні, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяє продовжувати зусилля для досягнення перемир'я у війні РФ проти України.

Про це він сказав під час виступу на дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ.

"Шляхом прямих переговорів ми сприяли обміну кількома полоненими та тілами загиблих, а також працювали над визначенням модальностей мирних переговорів між сторонами", - сказав Ердоган.

Лідер Туреччини наголосив, що "у війні немає переможців, а у справедливому мирі немає переможених".

"Тож, пам’ятаючи про це гасло, ми й найближчими днями продовжуватимемо докладати зусиль для припинення вогню в найближчий період", - додав Ердоган.

