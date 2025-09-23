УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7090 відвідувачів онлайн
Новини Заяви про мир Припинення вогню між Україною та РФ
363 6

Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для припинення вогню в Україні, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяє продовжувати зусилля для досягнення перемир'я у війні РФ проти України.

Про це він сказав під час виступу на дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ.

"Шляхом прямих переговорів ми сприяли обміну кількома полоненими та тілами загиблих, а також працювали над визначенням модальностей мирних переговорів між сторонами", - сказав Ердоган.

Лідер Туреччини наголосив, що "у війні немає переможців, а у справедливому мирі немає переможених".

"Тож, пам’ятаючи про це гасло, ми й найближчими днями продовжуватимемо докладати зусиль для припинення вогню в найближчий період", - додав Ердоган.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не дуже вірю, що війна в Україні скоро закінчиться. Це не дуже хороша новина, - Ердоган

Автор: 

Туреччина (3681) Ердоган Реджеп Таїп (986) війна в Україні (6288) припинення вогню (350)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
купуючи нафту і газ у окупантів
показати весь коментар
23.09.2025 22:01 Відповісти
Ще одна гнида вилізла яка сидить на подсосі у *****. Ти в себе припини вогонь спочатку
показати весь коментар
23.09.2025 22:02 Відповісти
у справедливому мирі немає переможених".

Якщо в твій дім вліз маньяк вбив твою сім'ю і посилився в твоєму будинку, а поліція приїхала і заставила вас переписати половину будинку на маніяку то ви будете рахувати що ви непереможений і що це справедливий мир?
показати весь коментар
23.09.2025 22:05 Відповісти
показати весь коментар
23.09.2025 22:14 Відповісти
Якби було б так - на FOX підказав би НАТО як збивати літаки хйла
показати весь коментар
23.09.2025 22:14 Відповісти
Ага, это уж как пить дать...
показати весь коментар
23.09.2025 22:24 Відповісти
 
 