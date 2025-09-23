Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для припинення вогню в Україні, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обіцяє продовжувати зусилля для досягнення перемир'я у війні РФ проти України.
Про це він сказав під час виступу на дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ.
"Шляхом прямих переговорів ми сприяли обміну кількома полоненими та тілами загиблих, а також працювали над визначенням модальностей мирних переговорів між сторонами", - сказав Ердоган.
Лідер Туреччини наголосив, що "у війні немає переможців, а у справедливому мирі немає переможених".
"Тож, пам’ятаючи про це гасло, ми й найближчими днями продовжуватимемо докладати зусиль для припинення вогню в найближчий період", - додав Ердоган.
Якщо в твій дім вліз маньяк вбив твою сім'ю і посилився в твоєму будинку, а поліція приїхала і заставила вас переписати половину будинку на маніяку то ви будете рахувати що ви непереможений і що це справедливий мир?