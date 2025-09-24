Зеленский и Бербок обсудили ситуацию с правами людей на ВОТ и резолюцию по осуждению депортации детей
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.
Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Собеседники обсудили ключевые приоритеты Украины на этой сессии: внимание Генеральной Ассамблеи ООН к ситуации на наших оккупированных территориях, поддержку обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека на оккупированных территориях. И также - работу с партнерами над инициированием и продвижением проекта резолюции, осуждающей похищение и депортацию детей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старый зольдат
показать весь комментарий24.09.2025 04:58 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
samsung 2.1
показать весь комментарий24.09.2025 06:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль