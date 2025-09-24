Зеленский и Бербок обсудили ситуацию с правами людей на ВОТ и резолюцию по осуждению депортации детей

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсудили ключевые приоритеты Украины на этой сессии: внимание Генеральной Ассамблеи ООН к ситуации на наших оккупированных территориях, поддержку обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека на оккупированных территориях. И также - работу с партнерами над инициированием и продвижением проекта резолюции, осуждающей похищение и депортацию детей.

