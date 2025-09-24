РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9620 посетителей онлайн
Новости Генеральная Ассамблея ООН
783 2

Зеленский и Бербок обсудили ситуацию с правами людей на ВОТ и резолюцию по осуждению депортации детей

Владимир Зеленский и Анналена Бербок

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники обсудили ключевые приоритеты Украины на этой сессии: внимание Генеральной Ассамблеи ООН к ситуации на наших оккупированных территориях, поддержку обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека на оккупированных территориях. И также - работу с партнерами над инициированием и продвижением проекта резолюции, осуждающей похищение и депортацию детей.

Читайте: Путин боится переговоров с глазу на глаз с Украиной и хочет только войны, - Зеленский в Совбезе ООН

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) Бербок Анналена (350)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Замість того шоб сідіти на житомирській № 4 за все скоене цей гнусавий і неголений поц, з поліпами у шнобелі, раскативає по світу за наш рахунок.
показать весь комментарий
24.09.2025 04:58 Ответить
А що там з правами людей на неТОТ, зелений гнусавий ти наш рабовласнику? Йди вже на юг і забери з собою таку державу і 5-6 своїх найкорумпованіших менеджерів **********, тоді може Україна і виживе...
показать весь комментарий
24.09.2025 06:44 Ответить
 
 