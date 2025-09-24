Зеленський та Бербок обговорили ситуацію з правами людей на ТОТ та резолюцію щодо засудження депортації дітей
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою 80-ї сесії Генасамблеї ООН Анналеною Бербок.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Співрозмовники обговорили ключові пріоритети України на цій сесії: увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на наших окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях. І також – роботу з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей.
