УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3425 відвідувачів онлайн
Новини Генеральна Асамблея ООН
120 0

Зеленський та Бербок обговорили ситуацію з правами людей на ТОТ та резолюцію щодо засудження депортації дітей

Володимир Зеленський та Анналена Бербок

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою 80-ї сесії Генасамблеї ООН Анналеною Бербок.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорили ключові пріоритети України на цій сесії: увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на наших окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях. І також – роботу з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей.

Читайте: Путін боїться перемовин віч-на-віч з Україною та хоче лише війни, – Зеленський в Радбезі ООН

Автор: 

Зеленський Володимир (25558) Бербок Анналена (458)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 