Зеленський та Бербок обговорили ситуацію з правами людей на ТОТ та резолюцію щодо засудження депортації дітей

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою 80-ї сесії Генасамблеї ООН Анналеною Бербок.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники обговорили ключові пріоритети України на цій сесії: увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на наших окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях. І також – роботу з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, яка засуджує викрадення та депортацію дітей.

