Линия электропередач повреждена в результате вражеского обстрела на Николаевщине
Ночью 24 сентября в Николаевской области было сбито/подавлено пять БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ОВА, вчера враг десять раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую, Очаковскую и Галициновскую громады. Также враг нанес четыре артиллерийских удара по Куцурубской громаде.
"В результате обстрелов в с. Днепровское была повреждена линия электропередач. Сейчас все потребители запитаны. Кроме того, в с. Лупарево поврежден автомобиль. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
