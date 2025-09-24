Линия электропередач повреждена в результате вражеского обстрела на Николаевщине

Ночью 24 сентября в Николаевской области было сбито/подавлено пять БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, вчера враг десять раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую, Очаковскую и Галициновскую громады. Также враг нанес четыре артиллерийских удара по Куцурубской громаде.

"В результате обстрелов в с. Днепровское была повреждена линия электропередач. Сейчас все потребители запитаны. Кроме того, в с. Лупарево поврежден автомобиль. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.