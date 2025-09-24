РУС
Новости Обстрелы Николаевщины
279 2

Линия электропередач повреждена в результате вражеского обстрела на Николаевщине

шахед над Николаевской областью

Ночью 24 сентября в Николаевской области было сбито/подавлено пять БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ОВА, вчера враг десять раз атаковал FPV-дронами Куцурубскую, Очаковскую и Галициновскую громады. Также враг нанес четыре артиллерийских удара по Куцурубской громаде.

Читайте также: Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве: ВС предупреждали об угрозе баллистики

"В результате обстрелов в с. Днепровское была повреждена линия электропередач. Сейчас все потребители запитаны. Кроме того, в с. Лупарево поврежден автомобиль. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Автор: 

Николаевская область (2211) обстрел (29670)
у Мене світло є
24.09.2025 07:36 Ответить
Боже, спаси Україну
24.09.2025 08:55 Ответить
 
 