УКР
Лінію електропередач пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині

шахед над Миколаївщиною

Вночі 24 вересня в Миколаївській області було збито/подавлено п'ять БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, учора ворог десять разів атакував FPV-дронами Куцурубську, Очаківську та Галицинівську громади. Також ворог завдав чотири артилерійські удари по Куцурубській громаді.

Читайте також: Вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві: ПС попереджали про загрозу балістики

"Внаслідок обстрілів в с. Дніпровське було пошкоджено лінію електропередач. Наразі всі споживачі заживлені. Крім того, в с. Лупарево пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

у Мене світло є
24.09.2025 07:36 Відповісти
Боже, спаси Україну
24.09.2025 08:55 Відповісти
 
 