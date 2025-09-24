Лінію електропередач пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині

Вночі 24 вересня в Миколаївській області було збито/подавлено п'ять БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За даними ОВА, учора ворог десять разів атакував FPV-дронами Куцурубську, Очаківську та Галицинівську громади. Також ворог завдав чотири артилерійські удари по Куцурубській громаді.

"Внаслідок обстрілів в с. Дніпровське було пошкоджено лінію електропередач. Наразі всі споживачі заживлені. Крім того, в с. Лупарево пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.