Вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві: ПС попереджали про загрозу балістики
Ввечері понеділка, 22 вересня, в Одесі та Миколаєві лунали вибухи на тлі загрози застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
В Одесі було чутно вибух, - повідомлялося о 21:02.
Знову вибух в Одесі, - повідомлялося о 21:03.
У Миколаєві було чутно звук вибуху, - повідомлялося о 21:04.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Криму.
