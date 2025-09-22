Вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві: ПС попереджали про загрозу балістики

Ввечері понеділка, 22 вересня, в Одесі та Миколаєві лунали вибухи на тлі загрози застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

В Одесі було чутно вибух, - повідомлялося о 21:02.

Знову вибух в Одесі, - повідомлялося о 21:03.

У Миколаєві було чутно звук вибуху, - повідомлялося о 21:04.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з Криму.

