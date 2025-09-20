Рашисти масовано атакували балістикою та "шахедами" Миколаїв: під ударом промислова інфраструктура, спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж
Під ранок 20 вересня ворог завдав масованого комбінованого удару по Миколаєву балістикою та БпЛА типу "Shahed". Під атакою була промислова інфраструктура, виникли пожежі.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, станом на зараз інформація щодо постраждалих відсутня.
Обстріли Миколаївщини
Окрім того, як зазначається, вночі ворог атакував ударними БпЛА типу "Shahed" фермерське господарство в Снігурівській громаді. Горіли склади. Вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Постраждалих немає.
Напередодні вдень війська РФ сім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.
