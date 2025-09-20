УКР
Рашисти масовано атакували балістикою та "шахедами" Миколаїв: під ударом промислова інфраструктура, спалахнули пожежі. ФОТОрепортаж

Під ранок 20 вересня ворог завдав масованого комбінованого удару по Миколаєву балістикою та БпЛА типу "Shahed". Під атакою була промислова інфраструктура, виникли пожежі.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на зараз інформація щодо постраждалих відсутня.

Миколаїв після обстрілу
Миколаїв після обстрілу
Миколаїв після обстрілу
Миколаїв після обстрілу
Миколаїв після обстрілу

Обстріли Миколаївщини 

Окрім того, як зазначається, вночі ворог атакував ударними БпЛА типу "Shahed" фермерське господарство в Снігурівській громаді. Горіли склади. Вибуховою хвилею пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі. Постраждалих немає.

Напередодні вдень війська РФ сім разів атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Внаслідок одного з обстрілів с. Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Миколаїв (1855) Миколаївська область (2365) обстріл (30952) дрони (5625) балістичні ракети (469) Баштанський район (5) Миколаївський район (124) Снігурівка (1)
"Весело" було, але не таке вже проходили )
20.09.2025 09:31 Відповісти
З 4-ї ранку вибухали шахеди; наші хлопці вміло працювали. Потім написали про вихід балістики з Криму - 2х2+1. Через хвилин 5-7 вони прибули. Потім ще й шахеди трохи добавили. Кажись без постраждалих, Розгрібаємо, латаємо вікна. Заводу прийшлось не кисло.
****** русня!

Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!
Усе буде УКРАЇНА!
20.09.2025 09:33 Відповісти
 
 