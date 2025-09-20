РУС
Рашисты массированно атаковали баллистикой и "шахедами" Николаев: под ударом - промышленная инфраструктура, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Под утро 20 сентября враг нанес массированный комбинированный удар по Николаеву баллистикой и БПЛА типа Shahed. Под атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на сейчас информация о пострадавших отсутствует.

Николаев после обстрела
Николаев после обстрела
Николаев после обстрела
Николаев после обстрела
Николаев после обстрела

Смотрите: Массированная атака на Днепропетровщину: погиб человек, 26 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Обстрелы Николаевской области

Кроме того, как отмечается, ночью враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed фермерское хозяйство в Снигиревской громаде. Горели склады. Взрывной волной повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Пострадавших нет.

Накануне днем войска РФ семь раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате одного из обстрелов с. Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Автор: 

Николаев (2193) Николаевская область (2208) обстрел (29613) дроны (4724) баллистические ракеты (439) Баштанский район (5) Николаевский район (115) Снигиревка (2)
"Весело" було, але не таке вже проходили )
20.09.2025 09:31 Ответить
З 4-ї ранку вибухали шахеди; наші хлопці вміло працювали. Потім написали про вихід балістики з Криму - 2х2+1. Через хвилин 5-7 вони прибули. Потім ще й шахеди трохи добавили. Кажись без постраждалих, Розгрібаємо, латаємо вікна. Заводу прийшлось не кисло.
****** русня!

Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям Слава!
Усе буде УКРАЇНА!
20.09.2025 09:33 Ответить
 
 