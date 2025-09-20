Рашисты массированно атаковали баллистикой и "шахедами" Николаев: под ударом - промышленная инфраструктура, возникли пожары. ФОТОрепортаж
Под утро 20 сентября враг нанес массированный комбинированный удар по Николаеву баллистикой и БПЛА типа Shahed. Под атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по состоянию на сейчас информация о пострадавших отсутствует.
Обстрелы Николаевской области
Кроме того, как отмечается, ночью враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed фермерское хозяйство в Снигиревской громаде. Горели склады. Взрывной волной повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Пострадавших нет.
Накануне днем войска РФ семь раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате одного из обстрелов с. Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.
