Рашисты массированно атаковали баллистикой и "шахедами" Николаев: под ударом - промышленная инфраструктура, возникли пожары. ФОТОрепортаж

Под утро 20 сентября враг нанес массированный комбинированный удар по Николаеву баллистикой и БПЛА типа Shahed. Под атакой была промышленная инфраструктура, возникли пожары.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по состоянию на сейчас информация о пострадавших отсутствует.











Обстрелы Николаевской области

Кроме того, как отмечается, ночью враг атаковал ударными БПЛА типа Shahed фермерское хозяйство в Снигиревской громаде. Горели склады. Взрывной волной повреждены четыре частных дома и два автомобиля. Пострадавших нет.

Накануне днем войска РФ семь раз атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате одного из обстрелов с. Дмитровка поврежден частный дом. Пострадавших нет.