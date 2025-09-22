816 1
Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве: ВС предупреждали об угрозе баллистики
Вечером понедельника, 22 сентября, в Одессе и Николаеве раздавались взрывы на фоне угрозы применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
В Одессе был слышен взрыв, - сообщалось в 21:02.
Опять взрыв в Одессе, - сообщалось в 21:03.
В Николаеве был слышен звук взрыва, - сообщалось в 21:04.
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Крыма.
