Взрывы в Одессе
Взрывы прогремели в Одессе и Николаеве: ВС предупреждали об угрозе баллистики

Вечером понедельника, 22 сентября, в Одессе и Николаеве раздавались взрывы на фоне угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Одессе был слышен взрыв, - сообщалось в 21:02.

Опять взрыв в Одессе, - сообщалось в 21:03.

В Николаеве был слышен звук взрыва, - сообщалось в 21:04.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения из Крыма.

Смотрите также: Рашисты массированно атаковали баллистикой и "шахедами" Николаев: под ударом - промышленная инфраструктура, возникли пожары. ФОТОрепортаж

як там ждуни місцеві, продовжуют за братські народи гавкати?
22.09.2025 21:51 Ответить
 
 