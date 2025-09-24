РУС
Новости Разговор Рубио и Лаврова
Рубио и Лавров проведут встречу на полях Генассамблеи ООН

Рубио встретится с Лавровым на Генассамблее ООН

Государственный секретарь США Марко Рубио должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом свидетельствует обнародованный график.

Встреча состоится на фоне того, как Трамп сказал, что Украина может вернуть себе свои территории.

Рубио и Лавров последний раз встречались на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре в июле.

Читайте: Трамп имеет варианты экономических санкций, чтобы прекратить эскалацию боевых действий, - Рубио

Лавров Сергей (2365) россия (97335) США (27954) Рубио Марко (288)
Без цього ж ніяк
24.09.2025 08:19 Ответить
Шо за поля? Може посадки?
24.09.2025 08:19 Ответить
Кінь звик до поля конопель.
24.09.2025 08:43 Ответить
Під тихе мичання і старече іржання
24.09.2025 08:41 Ответить
На полях Мар-а-Лаго 😁
24.09.2025 08:43 Ответить
 
 