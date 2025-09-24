Рубио и Лавров проведут встречу на полях Генассамблеи ООН
Государственный секретарь США Марко Рубио должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом свидетельствует обнародованный график.
Встреча состоится на фоне того, как Трамп сказал, что Украина может вернуть себе свои территории.
Рубио и Лавров последний раз встречались на полях саммита АСЕАН в Куала-Лумпуре в июле.
