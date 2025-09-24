УКР
Рубіо та Лавров проведуть зустріч на полях Генасамблеї ООН

Рубіо зустрінеться із Лавровим на Генасамблеї ООН

Державний секретар  США Марко Рубіо має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у середу на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це свідчить оприлюднений графік.

Зустріч відбудеться на тлі того, як Трамп сказав, що Україна може повернути собі свої території.

Рубіо та Лавров востаннє зустрічалися на полях саміту АСЕАН у Куала-Лумпурі в липні.

Читайте: Трамп має варіанти економічних санкцій, щоб припинити ескалацію бойових дій, - Рубіо

Автор: 

Лавров Сергій (1651) росія (67935) США (24372) Рубіо Марко (293)
Без цього ж ніяк
24.09.2025 08:19 Відповісти
Шо за поля? Може посадки?
24.09.2025 08:19 Відповісти
Кінь звик до поля конопель.
24.09.2025 08:43 Відповісти
Під тихе мичання і старече іржання
24.09.2025 08:41 Відповісти
На полях Мар-а-Лаго 😁
24.09.2025 08:43 Відповісти
На іподромі,на змаганнях.. .
24.09.2025 10:23 Відповісти
через пару днів цей прорашистський секретар США .ВИГОЛОСИТЬ те, що йому сьогодні передасть "лавровий" ВІД КУЙЛА СТОСОВНО ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ В УКРАЇНІ,АЛЕ ІЗ ЗГОДОЮ УКРАЇНИ НА ОКУПАЦІЮ, КУЙЛОМ, ТІЄЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ, КОТУ ВІН НАМАЛЮВАВ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВІЙНИ....
24.09.2025 09:52 Відповісти
24.09.2025 09:55 Відповісти
Рубіо, як вірний пес москви,побіг до коня виправляти ситуацію. Вчора він з лиця зблід від повороту риторики Трампа. Запамʼятайте- він головний агент москви.
24.09.2025 10:05 Відповісти
 
 