Рубіо та Лавров проведуть зустріч на полях Генасамблеї ООН
Державний секретар США Марко Рубіо має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у середу на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це свідчить оприлюднений графік.
Зустріч відбудеться на тлі того, як Трамп сказав, що Україна може повернути собі свої території.
Рубіо та Лавров востаннє зустрічалися на полях саміту АСЕАН у Куала-Лумпурі в липні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Валентин Коваль #612867
показати весь коментар24.09.2025 08:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sсhool Bus
показати весь коментар24.09.2025 08:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Анатолій Панасюк
показати весь коментар24.09.2025 08:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Анатолій Панасюк
показати весь коментар24.09.2025 08:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Philip Od
показати весь коментар24.09.2025 08:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владимир #594971
показати весь коментар24.09.2025 10:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар24.09.2025 09:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ярослав Кийко
показати весь коментар24.09.2025 09:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Angelina
показати весь коментар24.09.2025 10:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль