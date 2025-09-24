Рубіо та Лавров проведуть зустріч на полях Генасамблеї ООН

Державний секретар США Марко Рубіо має зустрітися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у середу на полях Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN, про це свідчить оприлюднений графік.

Зустріч відбудеться на тлі того, як Трамп сказав, що Україна може повернути собі свої території.

Рубіо та Лавров востаннє зустрічалися на полях саміту АСЕАН у Куала-Лумпурі в липні.

