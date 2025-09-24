Уничтожено 126 вражеских БПЛА из 152, - Воздушные силы

В ночь на 24 сентября войска РФ войска РФ атаковали Украину 152-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - добавили в Воздушных силах.