РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8782 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
311 0

Уничтожено 126 вражеских БПЛА из 152, - Воздушные силы

ППО

В ночь на 24 сентября войска РФ войска РФ атаковали Украину 152-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 80 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Также читайте: Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы 

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

"Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - добавили в Воздушных силах.

Автор: 

ПВО (3134) Воздушные силы (2695) Шахед (1524)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 