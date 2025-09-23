РУС
Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы

Российские беспилотники массово нарушили воздушное пространство Польши

Украину атакуют российские ударные беспилотники.

Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных беспилотников

  • БПЛА на востоке и в центральной части Харьковщины, курс - западный;
  • БПЛА на г. Запорожье, курс - северо-западный;
  • БПЛА на востоке Николаевской области, курс - западный;
  • БПЛА в центральной части Черниговщины, курс - южный (вектор - н.п.Нежин).
  • БПЛА на Сумщине, курс - на Лебедин с востока.

Смотрите: Удар по жилому району Нежина: дрон сбросил взрывчатку за считанные секунды до проезда авто. ВИДЕО

