Россияне запустили по Украине "шахеды", - Воздушные Силы
Украину атакуют российские ударные беспилотники.
Об этом пишут Воздушные Силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных беспилотников
- БПЛА на востоке и в центральной части Харьковщины, курс - западный;
- БПЛА на г. Запорожье, курс - северо-западный;
- БПЛА на востоке Николаевской области, курс - западный;
- БПЛА в центральной части Черниговщины, курс - южный (вектор - н.п.Нежин).
- БПЛА на Сумщине, курс - на Лебедин с востока.
