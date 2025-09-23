УКР
Атака безпілотників
Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили

Російські безпілотники масово порушили повітряний простір Польщі

Україну атакують російські ударні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • БпЛА на сході та в центральній частині Харківщини, курс - західний;
  • БпЛА на/повз м.Запоріжжя, курс - північно-західний;
  • БпЛА на сході Миколаївщини, курс - західний;
  • БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс - південний (вектор - н.п.Ніжин).
  • БпЛА на Сумщині, курс на Лебедин зі сходу.

Дивіться: Удар по житловому району Ніжина: дрон скинув вибухівку за лічені секунди до проїзду авто. ВIДЕО

безпілотник (4923) Повітряні сили (3035) Шахед (1528) війна в Україні (6288)
