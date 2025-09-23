Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили
Україну атакують російські ударні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- БпЛА на сході та в центральній частині Харківщини, курс - західний;
- БпЛА на/повз м.Запоріжжя, курс - північно-західний;
- БпЛА на сході Миколаївщини, курс - західний;
- БпЛА в центральній частині Чернігівщини, курс - південний (вектор - н.п.Ніжин).
- БпЛА на Сумщині, курс на Лебедин зі сходу.
