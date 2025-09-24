УКР
Знешкоджено 126 ворожих БпЛА зі 152, - Повітряні сили

ППО

У ніч на 24 вересня війська РФ війська РФ атакували Україну 152-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 80 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Росіяни запустили по Україні "шахеди", - Повітряні Сили (оновлено)

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - додали у Повітряних силах.

ППО (3580) Повітряні сили (3035) Шахед (1528)
