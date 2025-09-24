Рашисты ударили дроном по Сумщине: ранен мужчина
Днем 24 сентября 2025 года войска РФ атаковали дроном село в Шалыгинской громаде на Сумщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
Как отмечается, в результате атаки вражеского дрона пострадал гражданский в селе Шалыгинской громады.
"52-летнего мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое гражданских ранены в результате удара россиян по Сумской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль