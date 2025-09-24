Рашисты ударили дроном по Сумщине: ранен мужчина

Днем 24 сентября 2025 года войска РФ атаковали дроном село в Шалыгинской громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

Как отмечается, в результате атаки вражеского дрона пострадал гражданский в селе Шалыгинской громады.

"52-летнего мужчину с осколочными ранениями доставили в больницу. Медики оказывают ему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб и еще один ранен в результате атаки БпЛА на Сумщину

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что двое гражданских ранены в результате удара россиян по Сумской области.