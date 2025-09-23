Двое гражданских ранены в результате удара россиян по Сумщине
Сегодня, 23 сентября, российские войска нанесли удар по Середино-Будской громаде в Сумской области.
Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, от вражеского удара в Середино-Будской громаде пострадали двое гражданских.
Россияне атаковали город дроном утром.
Ранения получили двое мужчин 45 и 49 лет. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.
