Двое гражданских ранены в результате удара россиян по Сумщине

Сегодня, 23 сентября, российские войска нанесли удар по Середино-Будской громаде в Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, от вражеского удара в Середино-Будской громаде пострадали двое гражданских.



Россияне атаковали город дроном утром.



Ранения получили двое мужчин 45 и 49 лет. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты целенаправленно атаковали дроном спасателей на Сумщине, - ГСЧС. ФОТОрепортаж