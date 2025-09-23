РУС
Двое гражданских ранены в результате удара россиян по Сумщине

Обстрелы Сумской области

Сегодня, 23 сентября, российские войска нанесли удар по Середино-Будской громаде в Сумской области.

Об этом сообщил начальник Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, от вражеского удара в Середино-Будской громаде пострадали двое гражданских.

Россияне атаковали город дроном утром.

Ранения получили двое мужчин 45 и 49 лет. Их госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

