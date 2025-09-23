Двох цивільних поранено внаслідок удару росіян по Сумщині

Сьогодні, 23 вересня, російські війська завдали удару по Середино-Будській громаді в Сумській області.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від ворожого удару у Середино-Будській громаді постраждали двоє цивільних.



Росіяни атакували місто дроном зранку.



Поранення дістали двоє чоловіків 45 та 49 років. Їх госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

