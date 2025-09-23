Один человек погиб и один ранен в результате атаки БПЛА на Сумщину
Российский беспилотник атаковал автомобиль на Сумщине, есть погибший и раненый.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.
"По данным следствия, 23 сентября 2025 года около 18:00 вблизи г. Ворожба Сумского района оккупанты атаковали беспилотником автомобиль, который двигался по дороге Сумы-Путивль-Глухов. 46-летний водитель от полученных ранений погиб, 43-летний пассажир получил ранения", - говорится в сообщении.
