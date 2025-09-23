Одна людина загинула та ще одна поранена внаслідок атаки БпЛА на Сумщину
Російський безпілотник атакував автомобіль на Сумщині, є загиблий та поранений.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прокуратуру Сумщини.
"За даними слідства, 23 вересня 2025 року близько 18:00 год поблизу м. Ворожба Сумського району окупанти атакували безпілотником автівку, яка рухалась по дорозі Суми-Путивль-Глухів. 46-річний водій від отриманих поранень загинув, 43-річний пасажир отримав поранення", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар23.09.2025 20:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль