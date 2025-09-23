Одна людина загинула та ще одна поранена внаслідок атаки БпЛА на Сумщину

Російський безпілотник атакував автомобіль на Сумщині, є загиблий та поранений.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прокуратуру Сумщини.

"За даними слідства, 23 вересня 2025 року близько 18:00 год поблизу м. Ворожба Сумського району окупанти атакували безпілотником автівку, яка рухалась по дорозі Суми-Путивль-Глухів. 46-річний водій від отриманих поранень загинув, 43-річний пасажир отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

