Зеленский: Трамп может повлиять на позицию Си Цзиньпина относительно войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ложная информация, распространяемая российским лидером Владимиром Путиным, определенное время влияла на позицию президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью FoxNews, передает Цензор.НЕТ.

В то же время это способствовало более тесному сотрудничеству между Украиной и США. По словам Зеленского, сейчас оценки ситуации на фронте со стороны Киева и Вашингтона совпадают, что помогает принимать эффективные решения. Украинский президент также выразил убеждение, что Трамп может повлиять на позицию председателя КНР Си Цзиньпина относительно войны.

Относительно перспектив переговоров, Зеленский отметил, что Москва избегает прямых встреч, ведь Путин боится конкретных результатов. Киев предлагал провести их в нейтральных странах, в частности в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, Австрии или Швейцарии.

В то же время Зеленский подчеркнул, что российский лидер не имеет реального намерения завершать войну, несмотря на свои публичные заявления.

