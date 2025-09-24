На Киевщине восстановили 80% поврежденных домов, - Кулеба

На Киевщине восстановили 80% поврежденных российскими ударами домов. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра Алексея Кулебы, это более 24 тысяч объектов из 30 тысяч поврежденных или разрушенных - жилые дома, школы, больницы и инфраструктура. В Ирпене восстановили 3111 объектов из 3860, что составляет 81%.

"Ирпень среди тех городов, где результат особенно ощутим. Из 3860 поврежденных объектов отремонтированы 3111 - это 81%", - отметил он.

Кроме того, по программе еВідновлення в Киевской области уже более 16,5 тысяч семей получили компенсации, а еще более 4 тысяч воспользовались сертификатами на новое жилье или строительство. До конца года работы по ремонту других домов будут завершены, заверил министр.

Читайте также: "еВідновлення": В "Дії" появилась возможность отчитаться о завершенных строительных работах