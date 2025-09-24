У Київській області відновили 80% пошкоджених будинків, - Кулеба

На Київщині відновили 80% пошкоджених російськими ударами будинків.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами міністра Олексія Кулеби, це понад 24 тисячі об’єктів із 30 тисячі пошкоджених чи зруйнованих — житлові будинки, школи, лікарні та інфраструктура. В Ірпені відновили 3111 об’єктів із 3860, що становить 81%.

"Ірпінь серед тих міст, де результат особливо відчутний. З 3860 пошкоджених об’єктів відремонтовані 3111 – це 81%", – зазначив він.

Крім того, за програмою єВідновлення на Київщині вже понад 16,5 тисяч родин отримали компенсації, а ще понад 4 тисячі скористалися сертифікатами на нове житло чи будівництво. До кінця року роботи з ремонту інших будинків будуть завершені, запевнив міністр.

