Европа должна "повзрослеть" и увеличить помощь Украине, - Вадефуль

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Европе пора взять на себя большую ответственность за поддержку Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, военная и финансовая помощь Киеву должна быть усилена. Его комментарий прозвучал после заявлений президента США Дональда Трампа, который поддержал стремление Украины вернуть все оккупированные территории.

В то же время Вадефуль отметил, что Трамп признал провал своих предыдущих попыток убедить Владимира Путина завершить войну.

Немецкий министр подчеркнул, что не все страны ЕС выполнили собственные обещания перед Киевом, и Европа должна найти дополнительные ресурсы для помощи. "Мы действительно должны повзрослеть. Мы можем сделать гораздо больше", - отметил он.

