Европа должна "повзрослеть" и увеличить помощь Украине, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Европе пора взять на себя большую ответственность за поддержку Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По его словам, военная и финансовая помощь Киеву должна быть усилена. Его комментарий прозвучал после заявлений президента США Дональда Трампа, который поддержал стремление Украины вернуть все оккупированные территории.
В то же время Вадефуль отметил, что Трамп признал провал своих предыдущих попыток убедить Владимира Путина завершить войну.
Немецкий министр подчеркнул, что не все страны ЕС выполнили собственные обещания перед Киевом, и Европа должна найти дополнительные ресурсы для помощи. "Мы действительно должны повзрослеть. Мы можем сделать гораздо больше", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну якщо продюсери другосортних серіалів стають енергетичними магнатами, ларьочники призначають сексологинь на дипломатичні посади, кавеенщікі очолюють стратегічні напрямки, а комедіанти отримують державні нагороди - то чому б ФОПу веб-моделі не підзаробити на поставках сіток для ЗСУ, отримавши одразу після відкриття 6,5 мільйонів?
Просто у кожного свій фронт, у них такий - це і є омріяний успіх "нових ліц", все як обіцяли.
А втрата 20% території та 10 мільйонів населення країни ніяк не пов'язані з таким типом управління та використання ресурсу, це як відомо "неначасі" і ОНО САМО.
Заснована Катериною Гандзюк агенція громадянської журналістики "МОСТ" повідомила, що 317 000 кв. м. антидронових сіток по ціні 6,3 мільйони грн. Херсонська обладміністрація (голову якої призначив Зеленський) придбала у луцької ФОП Наталії Борщевич, якому лише три місяці. Бо доти мадам Борщевич була вебкам-моделлю і виставляла в мережу порно-відео за своєї участі. Навіть потрапляла за це під кримінальне впровадження.