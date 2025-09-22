Агрессия РФ направлена не только против Украины, но и представляет серьезную угрозу региональной безопасности, - Вадефуль
Российская агрессия вышла за границы Украины и создала серьезные риски для региональной безопасности, глобального мира и стабильности.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на заседании Совбеза ООН в понедельник, 22 сентября, собранном из-за вторжения военных самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы осуждаем это грубое нарушение международного права. Это не является поведением государства, которое стремится сохранить глобальный мир и безопасность, это - поведение государства, которое безрассудно игнорирует международные нормы", - сказал глава МИД Германии.
Дипломат выразил твердую поддержку Эстонии из-за провокаций РФ в эстонском воздушном пространстве.
Вадефуль отметил, что агрессия России "направлена не только против Украины и ее народа, но из-за безрассудного поведения (РФ. - Ред.) представляет серьезную угрозу региональной безопасности, а также глобальному миру и стабильности".
Также немецкий министр отметил, что на фоне многочисленных международных усилий по переговорам, Украина демонстрирует готовность к диалогу и сотрудничеству и неоднократно предлагала немедленное и безоговорочное прекращение огня. Однако Россия не только продолжает свою агрессию, но и усиливает ее.
"Это не только проблема для ближайших соседей России, это проблема для всех нас, объединенных здесь в преданности Уставу ООН и его принципам",- сказал Вадефуль.
Напоследок он подчеркнул, что международное сообщество не должно останавливаться, пока не будет достигнут устойчивый и справедливый мир в Украине, основанный на принципах Устава ООН.
"Наша общая ответственность как государств-членов ООН - привлечь к ответственности тех, кто ставит под угрозу мир и безопасность", - добавил глава МИД Германии.
слова пу про те, а навіщо нам цей світ, якщо ...зайвохромосовні не будуть на чолі і на їхні забаганки не будуть звертати увагу...він сказав на повному серьозі, а цього не збагнув благополучгий Захід.
Підзабули заповіт петра І: відкусити у сусіда територію потім заміритися на деякій час, окріпнути за рахунок зах.технологій і товарів і знов вперед...
Серед санкцій була б дуже дієвой заборона видачи расєянам любих віз і арест активів всіх юр і фіз осіб!
Раз не поважають міжн право, нехай не вилазять зі свого лептопрозорію і не разносять заразу по світу.