Агрессия РФ направлена не только против Украины, но и представляет серьезную угрозу региональной безопасности, - Вадефуль

Российская агрессия вышла за границы Украины и создала серьезные риски для региональной безопасности, глобального мира и стабильности.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на заседании Совбеза ООН в понедельник, 22 сентября, собранном из-за вторжения военных самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем это грубое нарушение международного права. Это не является поведением государства, которое стремится сохранить глобальный мир и безопасность, это - поведение государства, которое безрассудно игнорирует международные нормы", - сказал глава МИД Германии.

Дипломат выразил твердую поддержку Эстонии из-за провокаций РФ в эстонском воздушном пространстве.

Вадефуль отметил, что агрессия России "направлена не только против Украины и ее народа, но из-за безрассудного поведения (РФ. - Ред.) представляет серьезную угрозу региональной безопасности, а также глобальному миру и стабильности".

Также немецкий министр отметил, что на фоне многочисленных международных усилий по переговорам, Украина демонстрирует готовность к диалогу и сотрудничеству и неоднократно предлагала немедленное и безоговорочное прекращение огня. Однако Россия не только продолжает свою агрессию, но и усиливает ее.

"Это не только проблема для ближайших соседей России, это проблема для всех нас, объединенных здесь в преданности Уставу ООН и его принципам",- сказал Вадефуль.

Напоследок он подчеркнул, что международное сообщество не должно останавливаться, пока не будет достигнут устойчивый и справедливый мир в Украине, основанный на принципах Устава ООН.

"Наша общая ответственность как государств-членов ООН - привлечь к ответственности тех, кто ставит под угрозу мир и безопасность", - добавил глава МИД Германии.

