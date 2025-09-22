РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9248 посетителей онлайн
Новости Нарушение полетов самолетов рф Заседание Совбеза ООН
297 4

Агрессия РФ направлена не только против Украины, но и представляет серьезную угрозу региональной безопасности, - Вадефуль

Министр иностранных дел ФРГ Йоганн Вадефуль

Российская агрессия вышла за границы Украины и создала серьезные риски для региональной безопасности, глобального мира и стабильности.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на заседании Совбеза ООН в понедельник, 22 сентября, собранном из-за вторжения военных самолетов РФ в воздушное пространство Эстонии, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы осуждаем это грубое нарушение международного права. Это не является поведением государства, которое стремится сохранить глобальный мир и безопасность, это - поведение государства, которое безрассудно игнорирует международные нормы", - сказал глава МИД Германии.

Дипломат выразил твердую поддержку Эстонии из-за провокаций РФ в эстонском воздушном пространстве.

Вадефуль отметил, что агрессия России "направлена не только против Украины и ее народа, но из-за безрассудного поведения (РФ. - Ред.) представляет серьезную угрозу региональной безопасности, а также глобальному миру и стабильности".

Смотрите также: Глава МИД Эстонии Цахкна в Совбезе ООН показал доказательства нарушения российскими самолетами эстонского воздушного пространства. ФОТО

Также немецкий министр отметил, что на фоне многочисленных международных усилий по переговорам, Украина демонстрирует готовность к диалогу и сотрудничеству и неоднократно предлагала немедленное и безоговорочное прекращение огня. Однако Россия не только продолжает свою агрессию, но и усиливает ее.

"Это не только проблема для ближайших соседей России, это проблема для всех нас, объединенных здесь в преданности Уставу ООН и его принципам",- сказал Вадефуль.

Напоследок он подчеркнул, что международное сообщество не должно останавливаться, пока не будет достигнут устойчивый и справедливый мир в Украине, основанный на принципах Устава ООН.

"Наша общая ответственность как государств-членов ООН - привлечь к ответственности тех, кто ставит под угрозу мир и безопасность", - добавил глава МИД Германии.

Читайте также: Каллас в ООН: Провокации РФ против стран ЕС только укрепляют нашу решимость в поддержке Украины

Автор: 

россия (97311) Совбез ООН (1149) Вадефуль Иоганн (63)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Капітан Очевидність Вадефуль отримав нове звання - Генерал *******.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:32 Ответить
Ви уявіть собі розмір моральної деградації та лицемірства цього світу. Кінця і краю видно.🤦
показать весь комментарий
22.09.2025 20:44 Ответить
Це що подібні балачки будуть безкінечні я ще писав десь з рік тому.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:43 Ответить
...чи ще за доби меркель, коли дітлахи на червоній площі штурмували рейхстаг, не було часу схаменутися і зрозуміти, що це не просто ігри, а підготовка для реальної кривавої війни...

слова пу про те, а навіщо нам цей світ, якщо ...зайвохромосовні не будуть на чолі і на їхні забаганки не будуть звертати увагу...він сказав на повному серьозі, а цього не збагнув благополучгий Захід.

Підзабули заповіт петра І: відкусити у сусіда територію потім заміритися на деякій час, окріпнути за рахунок зах.технологій і товарів і знов вперед...

Серед санкцій була б дуже дієвой заборона видачи расєянам любих віз і арест активів всіх юр і фіз осіб!
Раз не поважають міжн право, нехай не вилазять зі свого лептопрозорію і не разносять заразу по світу.
показать весь комментарий
22.09.2025 20:57 Ответить
 
 