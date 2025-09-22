УКР
Агресія РФ спрямована не лише проти України, а й становить серйозну загрозу регіональній безпеці, - Вадефуль

міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль

Російська агресія вийшла за кордони України й створила серйозні ризики для регіональної безпеки, глобального миру та стабільності.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на засіданні Радбезу ООН у понеділок, 22 вересня, зібраному через вторгнення військових літаків РФ у повітряний простір Естонії, передає "Укрінформ", повідоляє Цензор.НЕТ.

"Ми засуджуємо це грубе порушення міжнародного права. Це не є поведінкою держави, яка прагне зберегти глобальний мир і безпеку, це – поведінка держави, яка безрозсудно ігнорує міжнародні норми",- сказав глава МЗС Німеччини.

Дипломат висловив тверду підтримку Естонії через провокації РФ в естонському повітряному просторі.

Вадефуль зазначив, що агресія Росії "спрямована не лише проти України та її народу, але через безрозсудну поведінку (РФ – ред.) становить серйозну загрозу регіональній безпеці, а також глобальному миру та стабільності".

Також німецький міністр зауважив, що на тлі численних міжнародних зусиль щодо переговорів, Україна демонструє готовність до діалогу й співпраці та неодноразово пропонувала негайне й беззастережне припинення вогню. Проте Росія не лише продовжує свою агресію, але й посилює її.

"Це не лише проблема для найближчих сусідів Росії, це проблема для всіх нас, об’єднаних тут у відданості Статуту ООН та його принципам",- сказав Вадефуль.

Наостанок він наголосив, що міжнародна спільнота не повинна зупинятися, доки не буде досягнуто стійкого й справедливого миру в Україні, який ґрунтується на принципах Статуту ООН.

"Наша спільна відповідальність як держав-членів ООН – притягнути до відповідальності тих, хто ставить під загрозу мир і безпеку",- додав глава МЗС Німеччини.

Капітан Очевидність Вадефуль отримав нове звання - Генерал *******.
показати весь коментар
22.09.2025 20:32 Відповісти
Ви уявіть собі розмір моральної деградації та лицемірства цього світу. Кінця і краю видно.🤦
показати весь коментар
22.09.2025 20:44 Відповісти
Це що подібні балачки будуть безкінечні я ще писав десь з рік тому.
показати весь коментар
22.09.2025 20:43 Відповісти
...чи ще за доби меркель, коли дітлахи на червоній площі штурмували рейхстаг, не було часу схаменутися і зрозуміти, що це не просто ігри, а підготовка для реальної кривавої війни...

слова пу про те, а навіщо нам цей світ, якщо ...зайвохромосовні не будуть на чолі і на їхні забаганки не будуть звертати увагу...він сказав на повному серьозі, а цього не збагнув благополучгий Захід.

Підзабули заповіт петра І: відкусити у сусіда територію потім заміритися на деякій час, окріпнути за рахунок зах.технологій і товарів і знов вперед...

Серед санкцій була б дуже дієвой заборона видачи расєянам любих віз і арест активів всіх юр і фіз осіб!
Раз не поважають міжн право, нехай не вилазять зі свого лептопрозорію і не разносять заразу по світу.
показати весь коментар
22.09.2025 20:57 Відповісти
 
 