Європа має "подорослішати" та збільшити допомогу Україні, - Вадефуль
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європі час взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За його словами, військова та фінансова допомога Києву має бути посилена. Його коментар прозвучав після заяв президента США Дональда Трампа, який підтримав прагнення України повернути всі окуповані території.
Водночас Вадефуль наголосив, що Трамп визнав провал своїх попередніх спроб переконати Володимира Путіна завершити війну.
Німецький міністр підкреслив, що не всі країни ЄС виконали власні обіцянки перед Києвом, і Європа має знайти додаткові ресурси для допомоги. "Ми дійсно повинні подорослішати. Ми можемо зробити набагато більше", - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну якщо продюсери другосортних серіалів стають енергетичними магнатами, ларьочники призначають сексологинь на дипломатичні посади, кавеенщікі очолюють стратегічні напрямки, а комедіанти отримують державні нагороди - то чому б ФОПу веб-моделі не підзаробити на поставках сіток для ЗСУ, отримавши одразу після відкриття 6,5 мільйонів?
Просто у кожного свій фронт, у них такий - це і є омріяний успіх "нових ліц", все як обіцяли.
А втрата 20% території та 10 мільйонів населення країни ніяк не пов'язані з таким типом управління та використання ресурсу, це як відомо "неначасі" і ОНО САМО.
Заснована Катериною Гандзюк агенція громадянської журналістики "МОСТ" повідомила, що 317 000 кв. м. антидронових сіток по ціні 6,3 мільйони грн. Херсонська обладміністрація (голову якої призначив Зеленський) придбала у луцької ФОП Наталії Борщевич, якому лише три місяці. Бо доти мадам Борщевич була вебкам-моделлю і виставляла в мережу порно-відео за своєї участі. Навіть потрапляла за це під кримінальне впровадження.