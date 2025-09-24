Європа має "подорослішати" та збільшити допомогу Україні, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європі час взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, військова та фінансова допомога Києву має бути посилена. Його коментар прозвучав після заяв президента США Дональда Трампа, який підтримав прагнення України повернути всі окуповані території.

Водночас Вадефуль наголосив, що Трамп визнав провал своїх попередніх спроб переконати Володимира Путіна завершити війну.

Німецький міністр підкреслив, що не всі країни ЄС виконали власні обіцянки перед Києвом, і Європа має знайти додаткові ресурси для допомоги. "Ми дійсно повинні подорослішати. Ми можемо зробити набагато більше", - зазначив він.

