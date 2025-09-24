Подразделение БПЛА NOX ULTIMA просит помочь с приобретением Starlink и EcoFlow

Воины подразделения беспилотных систем NOX ULTIMA нуждаются в помощи в приобретении необходимого оборудования для проведения операций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, защитникам нужен Starlink на авто и EcoFlow, что позволит быстро заряжать батареи дронов, питать радиосвязь и ноутбуки прямо в поле.

Все это позволит спасти жизни и повысить эффективность боевых операций.

Общая сумма сбора - 121 00 грн.

Реквизиты для помощи

Приват24

