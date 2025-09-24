РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9825 посетителей онлайн
Новости Сбор средств на помощь ВСУ
133 1

Подразделение БПЛА NOX ULTIMA просит помочь с приобретением Starlink и EcoFlow

Воины подразделения беспилотных систем NOX ULTIMA нуждаются в помощи в приобретении необходимого оборудования для проведения операций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, защитникам нужен Starlink на авто и EcoFlow, что позволит быстро заряжать батареи дронов, питать радиосвязь и ноутбуки прямо в поле.

Подразделение NOX ULTIMA объявило сбор на Starlink

Все это позволит спасти жизни и повысить эффективность боевых операций.

Общая сумма сбора - 121 00 грн.

Реквизиты для помощи

Приват24

Читайте: Пилоты группы ударных БпЛА "Дронго", которые бьют врага на Курщине, объявили сбор на пикап и РЭБ

Подразделение NOX ULTIMA объявило сбор на Starlink

Автор: 

помощь (8121) сбор (318)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А Свириденко з КМУ, шмигаль з умеровим та РНБОУ, поки що, нерухомість для себе та родичів оформляють, замість своєчасного ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Захисників України???
показать весь комментарий
24.09.2025 14:13 Ответить
 
 