Подразделение БПЛА NOX ULTIMA просит помочь с приобретением Starlink и EcoFlow
Воины подразделения беспилотных систем NOX ULTIMA нуждаются в помощи в приобретении необходимого оборудования для проведения операций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Так, защитникам нужен Starlink на авто и EcoFlow, что позволит быстро заряжать батареи дронов, питать радиосвязь и ноутбуки прямо в поле.
Все это позволит спасти жизни и повысить эффективность боевых операций.
Общая сумма сбора - 121 00 грн.
Реквизиты для помощи
Oleksandr Valovyi
