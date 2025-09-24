Підрозділ БпЛА NOX ULTIMA просить допомогти із придбанням Starlink та EcoFlow
Воїни підрозділу безпілотних систем NOX ULTIMA потребують допомоги у придбанні необхідного обладнання для проведення операцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, захисникам потрібен Starlink на авто та EcoFlow, що дозволить швидко заряджати батареї дронів, живити радіозвʼязок і ноутбуки прямо в полі.
Все це дозволить врятувати життя та підвищити ефективність бойових операцій.
Загальна сума збору - 121 00 грн.
Реквізити для допомоги
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар24.09.2025 14:13 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль