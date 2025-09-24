УКР
Підрозділ БпЛА NOX ULTIMA просить допомогти із придбанням Starlink та EcoFlow

Воїни підрозділу безпілотних систем NOX ULTIMA потребують допомоги у придбанні необхідного обладнання для проведення операцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, захисникам потрібен Starlink на авто та EcoFlow, що дозволить швидко заряджати батареї дронів, живити радіозвʼязок і ноутбуки прямо в полі.

Підрозділ NOX ULTIMA оголосив збір на Starlink

Все це дозволить врятувати життя та підвищити ефективність бойових операцій.

Загальна сума збору - 121 00 грн.

Реквізити для допомоги

Приват24

Підрозділ NOX ULTIMA оголосив збір на Starlink

Автор: 

допомога (8763) збір (357)
А Свириденко з КМУ, шмигаль з умеровим та РНБОУ, поки що, нерухомість для себе та родичів оформляють, замість своєчасного ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Захисників України???
24.09.2025 14:13 Відповісти
 
 