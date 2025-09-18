Пілоти групи ударних БпЛА "Дронго", які б’ють ворога на Курщині, оголосили збір на пікап і РЕБ

Воїни групи ударних БпЛА Дронго у складі батальйону "Арей", які ведуть бої на Курському напрямку, потребують допомоги у придбанні пікапа, РЕБ та комплектуючих.

"Курська операція не закінчилася, добровольці з Вознесенська тиснуть ворога на його території! Екіпаж потребує допомоги! Так, група Дронго у складі батальйону Арей завдала значних втрат ворогу, застосовуючи FPV дрони. На жаль, ворогу вдалося виявити екіпаж наших пілотів та завдати зворотного удару за допомогою FPV на оптоволокні, дронів камікадзе літакового типу, та навіть застосували тактичну авіацію - скинувши КАБ на пілотів. На щастя, особовий склад вдалося зберегти, але екіпаж зазнав втрат у техніці та обладнанні", - зазначили захисники.

Реквізити для допомоги

Посилання на банку

https://send.monobank.ua/jar/31hRgsUyyt

Номер картки банки 4441 1111 2990 1124

PayPal - [email protected]

"Віримо, що разом з вашою підтримкою, ми зможемо зібрати необхідні суми Висловлюємо подяку виданню Цензор.НЕТ та його читачам за неодноразову допомогу. Завдяки Вам група Дронго успішно виконувала завдання на різних напрямках, зокрема 5 ротацій Курської операції!" - підсумували воїни.

