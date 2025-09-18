Пилоты группы ударных БПЛА "Дронго", которые бьют врага на Курщине, объявили сбор на пикап и РЭБ

Воины группы ударных БпЛА Дронго в составе батальона "Арей", которые ведут бои на Курском направлении, нуждаются в помощи в приобретении пикапа, РЭБ и комплектующих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Курская операция не закончилась, добровольцы из Вознесенска давят врага на его территории! Экипаж нуждается в помощи! Так, группа Дронго в составе батальона Арей нанесла значительный урон врагу, применяя FPV дроны. К сожалению, врагу удалось обнаружить экипаж наших пилотов и нанести обратный удар с помощью FPV на оптоволокне, дронов камикадзе самолетного типа, и даже применили тактическую авиацию - сбросив КАБ на пилотов. К счастью, личный состав удалось сохранить, но экипаж понес потери в технике и оборудовании", - отметили защитники.

Читайте: В Белом доме подтвердили, что Украина получит первый пакет помощи от союзников НАТО по программе PURL, - СМИ

Реквизиты для помощи

Ссылка на банк

https://send.monobank.ua/jar/31hRgsUyyt

Номер карты банка 4441 1111 2990 1124

PayPal - [email protected]

"Верим, что вместе с вашей поддержкой, мы сможем собрать необходимые суммы Выражаем благодарность изданию Цензор.НЕТ и его читателям за неоднократную помощь. Благодаря Вам группа Дронго успешно выполняла задачи на разных направлениях, в частности 5 ротаций Курской операции!" - подытожили воины.

Читайте: Десантники 8-го корпуса ДШВ собирают средства на сырье для 3D печати боеприпасов для дронов. ФОТО