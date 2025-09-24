Вопрос закрытия границы РФ с Латвией находится "на стадии оценки и координации", - глава Минобороны Спрудс
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что вопрос о закрытии восточной сухопутной границы с РФ находится на стадии оценки и координации и окончательное решение будет принимать правительство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
По словам Спрудса, при принятии решения необходимо учитывать как соображения безопасности, так и влияние на народное хозяйство.
Он отметил, что в случае принятия решения о закрытии границы Министерство обороны Латвии будет готово к конкретным действиям. "Мы уже закрыли пограничные пункты, где разместили всю необходимую инфраструктуру. Мы подготовили все необходимое и на пунктах, которые продолжают функционировать", - сказал министр.
Спрудс подчеркнул, что вопрос укрепления восточной границы предусматривает создание инфраструктуры, которая сделает невозможным любые риски мобильности. В то же время он подчеркнул важность координации таких решений с союзниками, в частности с Литвой и Эстонией.
"Если мы придем к общему решению, я не исключаю, что такой вопрос может быть рассмотрен. Сейчас я не могу утверждать, что это произойдет, но вопрос находится на стадии оценки и координации", - добавил глава Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль