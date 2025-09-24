Питання закриття кордону РФ із Латвією перебуває "на стадії оцінки та координації", - глава Міноборони Спрудс

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що питання про закриття східного сухопутного кордону з РФ перебуває на стадії оцінки та координації і остаточне рішення ухвалюватиме уряд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

За словами Спрудса, під час ухвалення рішення необхідно враховувати як міркування безпеки, так і вплив на народне господарство.

Він зазначив, що у разі ухвалення рішення про закриття кордону Міністерство оборони Латвії буде готове до конкретних дій. "Ми вже закрили прикордонні пункти, де розмістили всю необхідну інфраструктуру. Ми підготували все необхідне і на пунктах, які продовжують функціонувати", - сказав міністр.

Спрудс наголосив, що питання зміцнення східного кордону передбачає створення інфраструктури, яка унеможливить будь-які ризики мобільності. Водночас він підкреслив важливість координації таких рішень із союзниками, зокрема з Литвою та Естонією.

"Якщо ми прийдемо до спільного рішення, я не виключаю, що таке питання може бути розглянуто. Наразі я не можу стверджувати, що це станеться, але питання перебуває на стадії оцінки та координації", - додав глава Міноборони.

