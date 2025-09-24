ЕС выделяет €200 миллионов на обеспечение школьными обедами украинских детей

Европейский Союз готов выделить около €200 миллионов на обеспечение школьных обедов для украинских детей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время конференции в Нью-Йорке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Йорке.

Кроме того, она пообещала усилить усилия по возвращению украинских детей, которых Россия насильно вывезла и депортировала на свою территорию. "Мы не остановимся, пока дети Украины не вернутся домой. Наше обязательство касается всех, кто все еще находится в плену на чужой земле", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС совместно с ЮНИСЕФ выделяет более €10 миллионов для поддержки возвращенных детей, чтобы они могли выздороветь, вернуться к учебе и восстанавливать мечты.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Заплатили 10 млн грн за укрытия, которые не защищают, - БЭБ подозревает двух директоров образовательных учреждений