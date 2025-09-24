РУС
ЕС выделяет €200 миллионов на обеспечение школьными обедами украинских детей

ЕС выделяет €200 миллионов на обеспечение школьными обедами

Европейский Союз готов выделить около €200 миллионов на обеспечение школьных обедов для украинских детей, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время конференции в Нью-Йорке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Нью-Йорке.

Кроме того, она пообещала усилить усилия по возвращению украинских детей, которых Россия насильно вывезла и депортировала на свою территорию. "Мы не остановимся, пока дети Украины не вернутся домой. Наше обязательство касается всех, кто все еще находится в плену на чужой земле", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС совместно с ЮНИСЕФ выделяет более €10 миллионов для поддержки возвращенных детей, чтобы они могли выздороветь, вернуться к учебе и восстанавливать мечты.

Скільки вкрадуть?
24.09.2025 16:13 Ответить
О, банда Єрмака-Зеленського-Міндіча має ще 200 мільйонів Євро для дерибану.
А те що якість харчування учнів в школах буде на низькому рівні - то другорядне.
Головне, офшорні рахунки банди Зеленського стануть ще жирнішими.
24.09.2025 16:28 Ответить
"Для підвищення авторитету держслужби необхідне "кардинальне" збільшення зарплат, - омбудсмен Лубінець"

какие обеды?
24.09.2025 16:34 Ответить
 
 