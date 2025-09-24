УКР
ЄС виділяє €200 мільйонів на забезпечення шкільними обідами українських дітей

ЄС виділяє €200 мільйонів на забезпечення шкільними обідами

Європейський Союз готовий виділити близько €200 мільйонів на забезпечення шкільних обідів для українських дітей, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції в Нью-Йорку.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на виступ глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Нью-Йорку.

Крім того, вона пообіцяла посилити зусилля щодо повернення українських дітей, яких Росія насильно вивезла і депортувала на свою територію. "Ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов’язання стосується всіх, хто все ще перебуває у полоні на чужій землі", – наголосила очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділяє понад €10 мільйонів для підтримки повернених дітей, щоб вони могли одужати, повернутися до навчання та відновлювати мрії.

Читайте: ЄС запровадить мита на імпорт російської нафти до Словаччини та Угорщини, – фон дер Ляєн

Автор: 

Європа (2027) Україна (6188) фінансування (3255) школа (2273)
Коментувати
Скільки вкрадуть?
24.09.2025 16:13 Відповісти
Меньше чем дети в мусор выбросят. Тем более меню от Клопотенко будет
24.09.2025 18:07 Відповісти
О, банда Єрмака-Зеленського-Міндіча має ще 200 мільйонів Євро для дерибану.
А те що якість харчування учнів в школах буде на низькому рівні - то другорядне.
Головне, офшорні рахунки банди Зеленського стануть ще жирнішими.
24.09.2025 16:28 Відповісти
"Для підвищення авторитету держслужби необхідне "кардинальне" збільшення зарплат, - омбудсмен Лубінець"

какие обеды?
24.09.2025 16:34 Відповісти
Надзвичайно важлива підтримка школярів від ЄС.
... напевно аферисти наші вже готуються до дерибану ,нажаль.
24.09.2025 17:42 Відповісти
Разом з грошима присилайте і антипроносні засоби. Бо наші чиновники від таких грошей обгидяться
24.09.2025 18:17 Відповісти
 
 