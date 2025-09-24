ЄС виділяє €200 мільйонів на забезпечення шкільними обідами українських дітей
Європейський Союз готовий виділити близько €200 мільйонів на забезпечення шкільних обідів для українських дітей, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції в Нью-Йорку.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на виступ глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Нью-Йорку.
Крім того, вона пообіцяла посилити зусилля щодо повернення українських дітей, яких Росія насильно вивезла і депортувала на свою територію. "Ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов’язання стосується всіх, хто все ще перебуває у полоні на чужій землі", – наголосила очільниця Єврокомісії.
Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділяє понад €10 мільйонів для підтримки повернених дітей, щоб вони могли одужати, повернутися до навчання та відновлювати мрії.
А те що якість харчування учнів в школах буде на низькому рівні - то другорядне.
Головне, офшорні рахунки банди Зеленського стануть ще жирнішими.
какие обеды?
... напевно аферисти наші вже готуються до дерибану ,нажаль.