ЄС виділяє €200 мільйонів на забезпечення шкільними обідами українських дітей

Європейський Союз готовий виділити близько €200 мільйонів на забезпечення шкільних обідів для українських дітей, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції в Нью-Йорку.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на виступ глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Нью-Йорку.

Крім того, вона пообіцяла посилити зусилля щодо повернення українських дітей, яких Росія насильно вивезла і депортувала на свою територію. "Ми не зупинимося, поки діти України не повернуться додому. Наше зобов’язання стосується всіх, хто все ще перебуває у полоні на чужій землі", – наголосила очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також повідомила, що ЄС спільно з ЮНІСЕФ виділяє понад €10 мільйонів для підтримки повернених дітей, щоб вони могли одужати, повернутися до навчання та відновлювати мрії.

