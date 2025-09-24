"еОселя" выдала кредитов на 35 млрд грн: кто пользуется программой чаще всего

20 тысяч украинских семей приобрели собственное жилье благодаря программе "еОселя".

Как сообщает Цензор.НЕТ, за три года действия программы кредитов выдано почти 35 млрд грн, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, больше всего пользуются программой военные и правоохранители - их 51%.

Среди других категорий: граждане без своего жилья - 26%, медики - 8%, педагоги - 7%, ВПЛ - 4%, ветераны и ученые - по 2% каждая. Свириденко добавила, что средний возраст заемщика составляет 35 лет.

В то же время министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев отметил, что "єОселя" стимулирует строительную отрасль, создает рабочие места и возвращает в бюджет почти три гривни на каждую, вложенную государством.

Владельцами квартир и домов благодаря программе уже стали медики, педагоги, ученые, ветераны и внутренне перемещенные лица, в которых сейчас проживают более 12 тысяч детей.

Активнее всего кредиты оформляли в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской областях и в городе Киеве.

